挑戰兆元俱樂部！台灣大董座蔡明忠：有登高山的「勇氣」及想像

台灣大哥大（3045）董事長蔡明忠今（29）日股東會後接受媒體採訪時表示，台灣大要邁向兆元俱樂部，營收先達成，市值才有可能挑戰兆元，雖然不知道多久可以達成，但要有登高山的「勇氣」及想像。

蔡明忠更分享，敬佩好友廣達董事長林百里對於AI的遠見，林董事長現在比多年前，更興奮地看待未來AI的趨勢。蔡明忠說，「我想能夠有一個有智慧的朋友，對於我們自己公司的未來，也會充滿了更多的想像、更多憧憬。」

台灣大哥大2025年營收約1,988億元，近乎2,000億元規模，台灣大市值則約為為4132.82億。

蔡明忠今日回答股東對於電信笨水管的議題，蔡明忠表示，我們當然不希望被人家叫笨，目前台灣大頗具規模，但也還不到真正大象的規模，在整體公司規模上，會持續努力成為大象級的企業，更要變成一個聰明敏捷的大象。

會後蔡明忠接受媒體追問時，更指出，大家都在講兆元 去年台灣大營收近2,000億元，朝「兆元」俱樂部前進，營收要先達成，市值才有可能挑戰兆元，我不知道要花多少年時間，但新事業會帶來很多想像的空間。

蔡明忠更回想，多年前好友林百里就曾分享AI的各種可能性，平日很寡言的林百里，但談到AI是兩眼發光、神采奕奕。

蔡明忠更自嘲自己「當時有聽沒有懂」，現在看到整個AI，帶動景氣成長，帶來翻天覆地的改變，還是推動第三次工業革命，現在林董事長更興奮地看待AI的未來，我想能一個有智慧的朋友看好AI，那對於我們自己公司（台灣大）的未來。也會充滿了更多的想像更多憧憬，

蔡明忠說，營收要先朝兆元目標前進，現在規模2,000億元，營收要成長五倍，市值還不需要五倍的成長。

至於何時達到兆元營收，蔡明忠說，不敢說花多少時間，但要有登高山的「勇氣」及「想像」，才有辦法帶領公司前進。

至於未來是否已庫藏股方式收購凱擘（富邦集團旗下有線電視多系統營運商）成為推升營收策略，蔡明忠沒有正面回應。

不過蔡明忠也提到AI趨勢下，台灣大已經與策略合作跨入AIDC佈局，現在是電信業中唯一一個AIDC，現在同業都號稱自己要建AIDC，但我們已經有了，AI的發展下，AIDC是一個很重要的基礎。

此外，朝向兆元營收邁進，蔡明忠表示，除了台灣大核心的電信事業，更要以電信賦能，以及發展更多科技新事業，總經理林之晨有三大引擎的計劃。

隨著AI時代加速重塑產業格局，台灣大總經理林之晨表示，持續以Telco、Telco+、Telco+Tech三大引擎為核心，串聯AI、共享移動、電商與金融科技、內容及永續服務等五大轉投資艦隊，擴大垂直領域市場覆蓋與協同效應，迎接下一波由企業升級帶動的成長動能，迎向下一個黃金十年；內部更啟動「超人計劃」，全面導入AI與RPA至日常作業場景，讓AI成為推動營運效率與決策優化的基礎能力。