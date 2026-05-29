鴻海股東會／劉揚偉展示夏普 AI 陪伴機器人「Poketomo 口袋同萌」

鴻海（2317）29日舉行股東會，針對生成式AI的應用，董事長劉揚偉親自推薦旗下夏普（SHARP）最新推出AI陪伴機器人-「Poketomo 口袋同萌」，也就是口袋的朋友的意思，方便大家帶著，一起出去，這個機器人可以看看現場，說給你聽，還可以對話，有些療癒作用，鴻海同仁也搶著要買一個，一個1萬多元，將在台灣首發銷售，鴻海股東優先購買，是結合生成式AI與療癒功能的創新產品。

夏普（SHARP）則表示，在日本掀起療癒旋風的對話式人工智慧角色——「Poketomo 口袋同萌」，已經在5月20日正式登陸台灣。

這款結合極致療癒外型與生成式 AI 技術的口袋夥伴，自2025年底在日本上市後，三個月銷量近萬台！現在，夏普研發團隊專為在地市場量身打造「繁體中文版」，要讓台灣用戶體驗「越聊越懂你」的全新 AI 溫度。