聽新聞
0:00 / 0:00
鴻海股東會／劉揚偉展示夏普 AI 陪伴機器人「Poketomo 口袋同萌」
鴻海（2317）29日舉行股東會，針對生成式AI的應用，董事長劉揚偉親自推薦旗下夏普（SHARP）最新推出AI陪伴機器人-「Poketomo 口袋同萌」，也就是口袋的朋友的意思，方便大家帶著，一起出去，這個機器人可以看看現場，說給你聽，還可以對話，有些療癒作用，鴻海同仁也搶著要買一個，一個1萬多元，將在台灣首發銷售，鴻海股東優先購買，是結合生成式AI與療癒功能的創新產品。
夏普（SHARP）則表示，在日本掀起療癒旋風的對話式人工智慧角色——「Poketomo 口袋同萌」，已經在5月20日正式登陸台灣。
這款結合極致療癒外型與生成式 AI 技術的口袋夥伴，自2025年底在日本上市後，三個月銷量近萬台！現在，夏普研發團隊專為在地市場量身打造「繁體中文版」，要讓台灣用戶體驗「越聊越懂你」的全新 AI 溫度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。