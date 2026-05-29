台積電張曉強：能源效率已取代運算能力 成為AI晶片發展主要限制

台積電（2330）負責業務開發及全球業務的資深副總經理張曉強周四表示，人工智慧（AI）帶來的用電需求暴增，正使能源效率取代運算能力，成為主導未來晶片發展的主要限制。

張曉強在阿姆斯特丹一場研討會上告訴記者，從智慧手機到 AI 資料中心，客戶越來越重視在不增加耗電的前提下提升效能，因為營運商正面臨電力成本和供電吃緊的雙重壓力。

張曉強說：「客戶最渴望改進的就是能源效率。無論是終端裝置、智慧手機、行動裝置、物聯網（IoT）應用，還是高效能 AI 資料中心，情況皆是如此。」

這轉變象徵半導體產業來到了更大的轉折點，光是在晶片上塞入更多電晶體，已不足以持續提升效能。

張曉強說，提升電晶體密度仍是台積電技術藍圖的核心，但先進封裝、晶片堆疊和光子技術等其他做法，對於提升效方面也愈來愈重要。

他說，台積電預料，在目前的 N2 技術和 2028 年左右推出的 A14 世代之間，晶片功耗將降低多達 30%，同時運算效能提升逾 20%。

其他半導體業者也設法提升晶片效能。華為本周公布「韜定律」計畫，主張透過加速晶片內的資料傳輸來提升效能。

張曉強對此表示，「業界探討這概念已久」。他形容這主要取決於更緊密的零組件整合，例如透過 3D 堆疊技術。

華為的做法反映了大陸企業面臨的限制。美國主導的出口管制禁止大陸取得荷蘭艾司摩爾（ASML）生產的極紫外光（EUV）微影設備。

台積電是艾司摩爾EUV設備的主要買家，今年4月表示將延後數年採用下一代EUV技術，可見對於即將推出新一代AI晶片的台積電來說，改善能源效率的設計已比縮小電路更為迫切。