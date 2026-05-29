AI 與資安需求帶動 2026年首季電腦及資訊服務業營收創同期新高

2026年第1季電腦及資訊服務業營業額達1,679.3億元，創歷年同季新高，年增12.21%。受惠企業數位轉型需求持續升溫，金融、醫療及零售等產業加速導入AI應用，加上資安監控、防詐信任科技需求同步擴張，帶動整體產業營收成長。

其中，電腦程式設計業第1季營業額達1,259.7億元，年增12.76%。成長動能主要來自半導體與高科技製造業持續投入研發升級，帶動電腦輔助工程分析（CAE）模擬及AI輔助設計等高階工程服務需求增加。

此外，金融、醫療及零售業者也加速導入智慧化系統與流程自動化應用，進一步推升軟體開發、系統整合、多雲託管及AI Agent相關應用業務成長。

資訊服務業方面，2026年第1季營業額為419.6億元，年增10.61%。主要受企業與政府擴大投入資安監控、防詐信任科技及AI治理需求帶動，包括加速導入零信任架構、智慧電網入侵偵測系統（IDS）及資安監控服務（SOC）等。

同時，金融與醫療產業因應AI導入營運流程，也持續強化紅隊演練、資料外洩防護及AI模型檢測等資安顧問服務，帶動整體營收穩定成長。

展望2026年第2季，隨企業持續擴大AI Agent應用投資，加上政府推動數位政府與資安韌性政策，以及資服業者積極拓展海外市場與跨產業應用場域，預期電腦及資訊服務業營收動能可望延續成長。