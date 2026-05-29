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傳攜手聯發科！馬斯克昔日「得台灣者得天下」影片瘋傳：全球100％先進AI晶片都在台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉執行長馬斯克在片中直言全球100%先進AI晶片皆在台灣製造，並示警若台灣面臨地緣政治入侵，全世界將在短期內徹底斷絕先進科技晶片的聯繫。美聯社
特斯拉執行長馬斯克在片中直言全球100%先進AI晶片皆在台灣製造，並示警若台灣面臨地緣政治入侵，全世界將在短期內徹底斷絕先進科技晶片的聯繫。美聯社

市場近期盛傳全球首富馬斯克（Elon Musk）旗下的AI晶片與算力計畫，有意與台灣IC設計龍頭聯發科展開深度合作。

這項震撼科技圈的策略結盟傳聞，隨即讓大批網友翻出馬斯克先前接受專訪的影音片段，他在片中高度盛讚台灣高階晶片製造的絕對核心地位，認為全球最頂尖的先進科技產能全都重壓在台灣身上，這段被網民奉為「得台灣者得天下」的關鍵論述，也在網路上掀起一波瘋傳朝聖。

在這段備受矚目的訪談中，馬斯克與主持人深入探討美中人工智慧（AI）爭霸戰究竟誰能勝出。

馬斯克直言，雖然未來幾年內美國很有機會拔得頭籌，但長遠來看，這場競賽的最終勝負，將完全取決於「誰控制了AI晶片的製造工廠」。

他更進一步分析科技爭霸的核心邏輯，指出如果未來有更多生產AI晶片的晶圓廠被中國所實質控制，那麼中國將會贏得這場全球競賽。

隨後當被問及美中兩國目前在晶片製造的競爭現況時，馬斯克直接點出台灣的關鍵影響力，透露目前幾乎所有先進的AI晶片工廠（Fabs）通通都在台灣。

主持人也隨即追問，若未來台灣面臨地緣政治衝突被入侵時，世界會發生什麼變化？

馬斯克對此給出嚴肅示警，坦言如果短期內發生戰爭，全世界將會徹底斷絕與先進AI晶片的聯繫，因為他給出明確數據強調「目前全球100%的先進AI晶片都是在台灣製造」

馬斯克最後也直言，在美國本土建立晶片生產線並上線，對於國家安全而言是絕對不可或缺的關鍵。

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