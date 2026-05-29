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富邦證券舉辦2026第3季投資論壇 聚焦地緣變局與科技突圍

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富邦證券5月28日舉辦2026第3季投資論壇，並邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德剖析國際政經局勢。富邦證券／提供
富邦證券5月28日舉辦2026第3季投資論壇，並邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德剖析國際政經局勢。富邦證券／提供

富邦證券5月28日舉辦2026第3季投資論壇，以「地緣政治震盪，產業成長突圍」為主題，邀集聯茂（6213）、群聯（8299）、亞力（1514）、精測（6510）、力旺（3529）等22家指標企業代表與會，並邀請台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德，以及工研院產業科技國際策略發展所經理石蕙菱等產業與研究機構專家，深入剖析國際政經局勢與產業發展趨勢，協助投資人於多變市場中，掌握投資契機，創造多方共贏。

富邦證券表示，當前全球地緣政治風險持續升溫，通膨壓力未歇、各國央行貨幣政策走向分歧，加上供應鏈重組加速，金融市場呈現波動與不確定性。

為協助投資人掌握未來經濟脈動，這次論壇特別邀請孫明德以「2026全球經濟情勢與產業景氣展望」為題發表專題演講，深入解析國際經貿新格局下的全球經濟走勢、主要經濟體成長動能，以及台灣產業在變局中的機遇、挑戰與轉型方向，提供前瞻觀點。

在產業發展面向，隨著人工智慧（AI）運算需求快速成長，資料中心用電量攀升，全球亦積極推動淨零碳排政策，能源轉型議題備受關注。氫能與燃料電池成為解決電力供應瓶頸與推動低碳經濟的重要技術路徑。這次論壇邀請石蕙菱經理，以「國際氫能與燃料電池市場發展趨勢與策略分析」為題，探討全球氫能供應鏈布局、主要國家政策，以及燃料電池於資料中心、運輸及工業的應用潛力，協助投資人掌握綠能產業成長動能。

全球經濟與產業正處於關鍵轉折階段，地緣政治風險與技術創新動能交織，為投資環境帶來挑戰與契機。富邦證券投資論壇自宏觀政經視角延伸到產業技術趨勢，協助投資人建立更全面且前瞻的投資視野，以掌握下一波成長機會，並強化企業與資本市場之連結，共同推動產業永續發展。

富邦 科技 群聯 聯茂

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