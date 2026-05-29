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輝能科技將赴美上市

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

固態電池廠輝能科技拍板赴美上市。與特殊目的收購公司Translational Development Acquisition Corp.（TDAC）共同宣布，雙方已簽署最終業務合併協議，交易完成後，輝能科技將成為一家美國公開上市公司，合併後，輝能科技交易前估值約達38億美元，預計以股票代號PRLG於那斯達克掛牌交易。

本次業務合併交易係以輝能科技約38億美元估值為基礎進行，該估值不計入淨現金。交易預計將由TDAC信託帳戶中的現金，以及目標普通股PIPE募資所得共同支應。

輝能科技與TDAC董事會均已核准本交易。交易預計2026年下半年完成，尚須取得雙方股東批准、相關監管機關核准，並滿足其他慣常成交條件。

輝能科技創辦人暨執行長楊思枬表示，本次交易預期將為公司下一階段成長提供資本支持，得以擴大第四代超流體化全無機固態電池的產能、推進法國敦克爾克超級工廠的建設，並加速拓展至AI資料中心、航太、機器人與國防等高成長應用領域，持續深化電動車市場布局。

那斯達克 美國

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