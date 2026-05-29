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友達精選客戶 承接有價值訂單
針對股東提問是否爭取Apple、任天堂及Sony等知名品牌客戶？友達（2409）董事長彭双浪昨（28）日表示，無法針對特定、單一客戶進行評論。但他強調，凡是世人知曉的品牌，只要需要顯示器者都幾乎是友達的客戶。且友達並不是什麼單都接，而是從中挑選有價值的訂單承接。
友達昨天舉行股東常會，由總經理柯富仁做營運報告，看好高階面板需求提升。展望2026年的挑戰與機會，強調顯示技術、智慧移動、垂直場域三大營運支柱將逐步展現轉型成果。友達將持續以「三大支柱、全球布局、綠色永續」為策略重心，擺脫僅依賴產能及價格競爭的傳統「面板廠」形象，成就「以顯示技術為核心的解決方案供應商」的企業定位。
友達近年積極推動「騰籠換鳥」計畫，活化既有面板產能與廠房資源。其中龍潭廠已由傳統面板製造轉型為車用系統與Micro LED相關生產基地，並整合集團上下游供應鏈，建立完整Micro LED量產布局。
顯示產業受Windows 10終止支援、AI PC 換機潮、世界盃賽事等因素帶動，高階面板需求預期將提升，並邁入週期復甦。友達智慧移動正式運作，直接服務車廠，智慧座艙解決方案訂單能見度高，將帶動營收及獲利新高峰。垂直場域醫療/零售：合資產線順利投產、凌華科技整合，帶動多元場域解決方案，營收占比將逐年提升，並形成結構性穩定獲利來源。
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