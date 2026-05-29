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和碩：伺服器下半年會不錯

經濟日報／ 記者吳凱中蘇嘉維／台北報導
和碩董事長童子賢（前左）、共同執行長鄭光志。記者邱德祥／攝影
和碩董事長童子賢（前左）、共同執行長鄭光志。記者邱德祥／攝影

和碩（4938）昨（28）日召開股東會，股東關注公司切入伺服器業務尚無明顯業績挹注，和碩共同執行長鄧國彥坦言，伺服器上半年「比較掙扎一點」，下半年則預期會還不錯。

相較於鴻海、廣達等代工廠同業，和碩在伺服器領域屬於後進者，昨天小股東輪番關注伺服器業務動態、股價、EPS表現等，更進一步要求經營團隊應對未來獲利提出具體時程與承諾，希望能以「軍令狀」方式，承諾幾年內達成目標。

和碩董事長童子賢直言，和碩正處於產業轉型期，過去三、四年即開始默默調整體質，從消費性裝置逐步轉向雲端與AI伺服器設備，「這不是一年、兩年就能到位的事」。

伺服器業務營收放量增長的時間點，童子賢引用「春耕、夏耘、秋收」，他說「經歷春夏整軍備戰，秋天就能看到伺服器業績開花結果。」

童子賢說，股東關心股價「是應該的」，但公司經營團隊一直以來都維持相當嚴格的紀律。現在市場上許多股價動輒二、三千元的公司，若把時間拉回七、八年前，當時股價可能也僅300元左右，「如果你用300元的時候來評價它，可能是在批評；但現在用二、三千元來評價它，又變成稱讚。」

和碩因伺服器相關營收基期相對偏低，公司先前於法說會釋出今年伺服器相關業務要成長十倍的目標。談到近期狀況，鄧國彥坦言，伺服器上半年「比較掙扎一點」，下半年預期還不錯。

鄧國彥說，下半年和碩不只既有的生產活動，還要再投入更多人力，並增加更多生產空間，才有辦法在秋天收穫原訂伺服器相關業務年增十倍以上的成果。

因應伺服器龐大需求，和碩相關業務進行調整，區分成四大模式搶攻AI伺服器商機，期盼藉著組織調整，讓和碩明、後年伺服器業務也將呈現爆發性成長。

和碩共同執行長鄭光志指出，不同伺服器客戶有不同參與程度，有不同生意層面的運作，也有工廠運作的差異性。所以和碩進行梳理，接下來在執行上面，大約有四種不同運作方式，如針對CSP、Neocloud或是ODM跟OEM的這種模式，當然也純代工方式。

他強調，希望和碩不只今年有十倍成長，而是明、後年都能有爆發性成長。

和碩 伺服器 廣達

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