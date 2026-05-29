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邁威爾上季財報與展望報喜 協力廠華星光跟著旺
輝達轉投資ASIC與光通訊大廠邁威爾（Marvell）上季財報與展望報喜，並調高中長線營運展望，主力晶片代工夥伴台積電（2330）沾光之際，邁威爾光通訊協力廠華星光同步受惠。
法人分析，隨著AI邁入「光進銅退」時代，輝達先前斥資20億美元入股邁威爾，雙方建立戰略合作關係，當中主要考量就是攜手發展矽光子技術。
法人看好，邁威爾上調展望，在ASIC接單動能看增之際，有望委外釋出更多光通訊訂單商機，華星光是邁威爾光通訊合作夥伴，後市可期。
據了解，華星光近年除了積極建置連續波雷射（CW Laser）新產能，也啟動單通道200G EML產能建置，並在今年開始啟動量產計畫，新產能將可望逐季開出，大啖AI基建的光通訊升級及共同封裝光學（CPO）商機。
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