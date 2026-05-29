邁威爾上季財報與展望報喜 協力廠華星光跟著旺

針對股東提問是否爭取Apple、任天堂及Sony等知名品牌客戶？友達董事長彭双浪昨（28）日表示，無法針對特定、單一客戶進行評論。但他強調，凡是世人知曉的品牌，只要需要顯示器者都幾乎是友達的客戶。且友達並不是什麼單都接，而是從中挑選有價值的訂單承接。

2026-05-29 01:19