信驊跨國合作大進擊 搶進AI伺服器控制層商機

股王信驊（5274）跨國合作再進擊，昨（28）日宣布與全球低功耗FPGA大廠萊迪思半導體（Lattice Semiconductor）建立策略合作夥伴關係，共同開發首款輔助管理晶片（SMC）「AST1840」，預計第3季提供工程樣品，攜手搶攻AI資料中心與新世代伺服器控制架構商機。

法人看好，信驊持續增加國際夥伴，有助增加衝刺AI市場量能，擴大營收規模與事業版圖。

業界指出，隨著AI伺服器快速普及，資料中心架構日趨複雜，過往單純的伺服器管理功能已難滿足客戶需求，市場正朝向更高彈性、更模組化與可程式化控制架構發展。信驊攜手萊迪思，是擴大布局AI伺服器控制層（Control Plane）的重要一步，也凸顯台灣IC設計業者在全球資料中心供應鏈的重要性持續提升。

萊迪思是全球知名低功耗FPGA供應商，長期深耕工業、自動化、通訊與資料中心市場，在邊緣AI與可程式化控制領域具高度市占與技術優勢，相較大型FPGA廠聚焦高效能運算市場，萊迪思主打低功耗、小尺寸與高彈性解決方案，近年積極切入AI伺服器、資安與雲端基礎設施應用，在資料中心控制層市場能見度快速提升。

此次雙方合作推出的「AST1840」，核心架構結合安謀（Arm）處理系統與嵌入式FPGA（eFPGA）技術，可將伺服器平台管理與可程式化控制功能整合至單一元件，協助客戶在不增加系統複雜度下，提供更具彈性的客製化功能與擴充能力。

信驊說明，「AST1840」可透過LTPI介面延伸BMC管理能力，同時支援OCP（開放運算計畫）制定的OBMF-ICP標準通訊協定，以及基於Caliptra 2.x安全信任根的Streaming Boot（串流開機）功能，協助客戶快速接軌新世代資料中心標準，同時兼顧差異化設計需求。

信驊董事長暨總經理林鴻明強調，「AST1840」是該公司強化彈性管理平台的重要里程碑，且透過整合可程式化能力，客戶未來可依需求動態調整功能與介面，加速新平台部署效率。