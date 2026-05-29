台達電：AI趨勢非常好 三大事業體都有中長期規劃

台達電（2308）昨（28）日舉行股東會，董事長鄭平表示，AI趨勢非常好，台達電其他三大事業體也有中長期營運規劃。台達電事業範疇非常分散，是公司得以持續成長的重要關鍵，追求營收及獲利成長仍是營運目標。

鄭平昨天回應小股東提問，釋出上述訊息。受惠AI需求強勁，台達電來自AI伺服器電源及散熱出貨增長，2025年合併營收5,549億元，年增32%；稅後純益601億元，年增70.6%，營收、獲利同步改寫新猷，並首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元。昨天會中並順利通過去年度盈餘將配發每股11.6元現金股利。

鄭平表示，2025年台達電所有成長都因為AI，和AI無關的市場都停滯，整體大環境表現亦如此，其他平平，至於基礎設施應用中的EIBG事業群，看好微電網將是後續發展的重點，除了進行體質調整，並持續投入相關資源，以便在產成長時，營運可以跟上。

台達電營運分為電源及零組件、交通、自動化及基礎設施四大事業群。小股東關注去年台達電電動車業務處於虧損，鄭平回應，汽車電動化趨勢不變，惟近年遇到充電基礎建置遇到阻礙，加上技術成本過高，致車市表現不如預期，且去年第3、4季有提列庫存跌價損失的差異。

他強調，汽車電動化才能解決碳排，只要生態系改變，技術成本下降，所有產品、技術準備好，「在電動車沒有回到成長趨勢前，我們努力將虧損達到可控範圍」。

除了AI應用之外，鄭平表示，其他包括三大事業領域都有中長期研發規劃，並投入各地區解決方案發展，台達電事業範疇非常分散，是公司得以持續成長的重要關鍵，追求營收及獲利成長仍是公司營運目標。

昨天股東會中，有小股東建議台達電是否考慮實施員工持股信託制度，讓員工除了受薪之外，也能與公司獲利同步成長，鄭平表示，該提案雖與本次股東會無關，但會研議相關建議。

台達電昨天股價跌130元、收2,390元。