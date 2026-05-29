聽新聞
0:00 / 0:00

台達電：AI趨勢非常好 三大事業體都有中長期規劃

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導
台達電。聯合報系資料照
台達電。聯合報系資料照

台達電（2308）昨（28）日舉行股東會，董事長鄭平表示，AI趨勢非常好，台達電其他三大事業體也有中長期營運規劃。台達電事業範疇非常分散，是公司得以持續成長的重要關鍵，追求營收及獲利成長仍是營運目標。

鄭平昨天回應小股東提問，釋出上述訊息。受惠AI需求強勁，台達電來自AI伺服器電源及散熱出貨增長，2025年合併營收5,549億元，年增32%；稅後純益601億元，年增70.6%，營收、獲利同步改寫新猷，並首度一年賺逾兩個股本，每股純益23.14元。昨天會中並順利通過去年度盈餘將配發每股11.6元現金股利。

鄭平表示，2025年台達電所有成長都因為AI，和AI無關的市場都停滯，整體大環境表現亦如此，其他平平，至於基礎設施應用中的EIBG事業群，看好微電網將是後續發展的重點，除了進行體質調整，並持續投入相關資源，以便在產成長時，營運可以跟上。

台達電營運分為電源及零組件、交通、自動化及基礎設施四大事業群。小股東關注去年台達電電動車業務處於虧損，鄭平回應，汽車電動化趨勢不變，惟近年遇到充電基礎建置遇到阻礙，加上技術成本過高，致車市表現不如預期，且去年第3、4季有提列庫存跌價損失的差異。

他強調，汽車電動化才能解決碳排，只要生態系改變，技術成本下降，所有產品、技術準備好，「在電動車沒有回到成長趨勢前，我們努力將虧損達到可控範圍」。

除了AI應用之外，鄭平表示，其他包括三大事業領域都有中長期研發規劃，並投入各地區解決方案發展，台達電事業範疇非常分散，是公司得以持續成長的重要關鍵，追求營收及獲利成長仍是公司營運目標。

昨天股東會中，有小股東建議台達電是否考慮實施員工持股信託制度，讓員工除了受薪之外，也能與公司獲利同步成長，鄭平表示，該提案雖與本次股東會無關，但會研議相關建議。

台達電昨天股價跌130元、收2,390元。

營收 台達電 AI

延伸閱讀

PCB族群 唱旺 AI 商機

神準股東會／通過每股配3元現金股利 三大轉型策略將發酵

股東會行情＋電腦展題材助攻…台股飆 再創新天價新天量

東元AIDC營收拚占電力能源事業5成 不排除持續併購

相關新聞

和碩：伺服器下半年會不錯

和碩昨（28）日召開股東會，股東關注公司切入伺服器業務尚無明顯業績挹注，和碩共同執行長鄧國彥坦言，伺服器上半年「比較掙扎一點」，下半年則預期會還不錯。

美落實232關稅優惠 非半導體台鏈大利多

美國於美東時間5月28日公告，落實對台灣非半導體232關稅優惠，涵蓋汽車零組件、木製家具及其零組件、航空零組件等三類，回溯自5月1日生效。三類產品合計每年對美出口37億美元（新台幣1,162億元），相關台鏈迎來大利多。

友達攻光通訊…兩年內發酵 攜手富采、鼎元等建構生態系

友達董事長彭双浪昨（28）日表示，友達在CPO布局是專攻光通訊模組，而且技術複雜的載板更是CPO價值最高的部分，模組出貨亦是由友達負責，正在送樣當中，二至三年內會發酵，未來成效要請股東們「拭目以待」。

友達精選客戶 承接有價值訂單

針對股東提問是否爭取Apple、任天堂及Sony等知名品牌客戶？友達董事長彭双浪昨（28）日表示，無法針對特定、單一客戶進行評論。但他強調，凡是世人知曉的品牌，只要需要顯示器者都幾乎是友達的客戶。且友達並不是什麼單都接，而是從中挑選有價值的訂單承接。

輝能科技將赴美上市

固態電池廠輝能科技拍板赴美上市。與特殊目的收購公司Translational Development Acquisition Corp.（TDAC）共同宣布，雙方已簽署最終業務合併協議，交易完成後，輝能科技將成為一家美國公開上市公司，合併後，輝能科技交易前估值約達38億美元，預計以股票代號PRLG於那斯達克掛牌交易。

邁威爾上調展望 反映AI需求暢旺 台積受惠

輝達轉投資ASIC暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）27日公布上季財報與本季財測均優於預期，並調高中長期營運目標，反映AI需求火熱盛況。業界看好，邁威爾是台積電大客戶，其後市大好，意味台積電先進製程訂單持續火熱。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。