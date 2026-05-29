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邁威爾上調展望 反映AI需求暢旺 台積受惠

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者李孟珊／綜合報導
輝達轉投資ASIC暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）27日公布上季財報與本季財測均優於預期，並調高中長期營運目標，反映AI需求火熱盛況。翻攝Marvell官網
輝達轉投資ASIC暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）27日公布上季財報與本季財測均優於預期，並調高中長期營運目標，反映AI需求火熱盛況。翻攝Marvell官網

輝達轉投資ASIC暨光通訊大廠邁威爾（Marvell）27日公布上季財報與本季財測均優於預期，並調高中長期營運目標，反映AI需求火熱盛況。業界看好，邁威爾是台積電（2330）大客戶，其後市大好，意味台積電先進製程訂單持續火熱。

邁威爾表示，在截至今年5月2日的2027年度第1季，營收年增28%至24.2億美元，剔除部分項目的每股純益（EPS）增至80美分，都優於市場預期。

邁威爾財報會議重點
邁威爾財報會議重點

邁威爾預估，到7月為止的本季，營收預估約為27億美元，調整後每股純益93美分，均超越市場預估。邁威爾並順勢調高本年度營收年增幅度，預估將成長約40%、達近115億美元，高於三個月前預估的110億美元。

不僅如此，邁威爾預期，2028年度營收將成長至約165億美元，高於先前預測的150億美元，調幅達10%。

邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）在財報會議中告訴分析師，該公司與所有美國超大規模雲端服務業者，都有客製化合作案。他並透露，「與AI相關的訂單表現極為強勁，因此，相較於上季提供的財測，我們大幅上修2027與2028會計年度的營收展望」。

至於客製化晶片部門，邁威爾預估，本年度相關營收有望成長超過20%，2028年度將成長一倍，2029年度則可望超過100億美元，超越先前預測的80億美元。

邁威爾上季財報與後市展望報佳音，台積電受惠大。法人分析，邁威爾長期仰賴台積電先進製程與CoWoS先進封裝產能，雙方合作已延伸至3奈米、2奈米與矽光子領域，伴隨雲端大咖加速投入AI ASIC布局，台積電在AI晶片供應鏈的重要性將持續提升。另外，邁威爾近年積極布局高頻寬、低延遲的AI資料中心架構，需要依靠台積電先進製程與封裝整合能力，才能滿足高速運算需求，雙方合作關係也因此更加緊密。

法人指出，邁威爾強勁的財報與展望不僅反映AI資料中心需求強勁，更凸顯ASIC市場進入高速成長期，伴隨AI算力需求持續攀升，台積電憑藉著先進製程、CoWoS與矽光子等關鍵技術整合優勢，將成為大贏家。

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