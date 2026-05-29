美落實232關稅優惠 非半導體台鏈大利多

美國於美東時間5月28日公告，落實對台灣非半導體232關稅優惠，涵蓋汽車零組件、木製家具及其零組件、航空零組件等三類，回溯自5月1日生效。三類產品合計每年對美出口37億美元（新台幣1,162億元），相關台鏈迎來大利多。

行政院副院長鄭麗君昨（28）日召開記者會表示，今年1月台美簽署投資合作備忘錄（MOU），當中就承諾針對非半導體232關稅給予優惠待遇，如今落實，在關稅調降後，與歐盟、日本、南韓等主要競爭國待遇大致一致，將有助於提升產品競爭力，擴大在美布局。

非半導體232關稅比較

其中汽車零組件輸美稅率，從原本26.71%降到15%。去年產值約新台幣2,726億元，對美出口約新台幣1,079億元，主要產品包括車燈、保險桿、鈑金及塑膠碰撞件等，美國市場占比超過五成。

木製家具及其零組件稅率從25%降至15%。鄭麗君表示，由於木材品項繁多，內銷與出口結構不同，影響仍需分別觀察。其中，家具製造業整體產值約新台幣791億元，從業人數約3萬人，木製家具相關從業人數約1萬人。

鄭麗君指出，我國木製家具對美出口金額約新台幣18.8億元，美國市場占全球市場比重達77%，顯示美國是我國木製家具最重要的出口市場。此次關稅調整後，可望進一步提升產品競爭力。

航空器零組件產業從原本稅率15%至51.12%不等，降至平均稅率為1.12%。

鄭麗君表示，我國航太產業整體產值約新台幣1,600億元，航空器及其零件去年出口金額約新台幣172.8億元，其中對美出口約103.7億元，占比約六成，美國也是最重要的外銷市場。

經濟部長龔明鑫表示，過去受高關稅影響，相關產品對美出口雖仍超過新台幣1,000億元，但呈現逐步下滑趨勢。此次關稅調整後，政府希望能扭轉下降態勢，恢復出口成長動能。

龔明鑫指出，從市場反應來看，股市表現相當直接且正面，尤其汽車零組件相關業者股價多數漲停。業者也向政府反映，此次條件調整具有高度正面意義，主要在於爭取到相對公平的競爭環境，對未來市場拓展及後續接單動能均有助益。