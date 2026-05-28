如何維持AI領先地位？ 黃仁勳：「台灣需要更多能源」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳28日晚間出席兆元宴後受訪，談及台灣如何維持AI領先地位時直言，「台灣需要更多能源」。他指出，台灣未來不只要持續興建晶圓廠、封裝廠與電腦工廠，也需要打造AI資料中心；台灣不應只是替全世界製造AI電腦，更應把AI導入自身產業、大學、企業與年輕世代。

黃仁勳表示，AI是從台灣供應鏈出發、在台灣被打造出來的重要技術，台灣更應積極應用。他強調，每一個年輕人、每一所大學、每一家公司、每一個產業都應該使用AI，這也凸顯台灣AI競爭力下一步，不只在硬體製造，也在能源基礎建設與本土AI應用普及。

針對雲端服務供應商（CSP）積極發展自研ASIC，外界關注輝達與大型CSP是否形成「亦敵亦友」關係。黃仁勳回應，AI是史上最大的科技市場，出現多種解決方案可以理解，但輝達的特殊之處在於，是唯一可在每一個雲端平台上使用的運算架構，並可從大型CSP、AI原生雲端公司、企業AI系統，一路延伸至工業製造與自駕車。

對於華為近期提出韜定律，外界解讀可能透過新架構突破先進製程限制，甚至挑戰台積電（2330）地位，黃仁勳表示，這對華為是突破，但「不是台積電的威脅」。他指出，晶粒堆疊、3D封裝與混合鍵合等技術，確實能在不進一步微縮製程線寬下增加電晶體數量，但台積電與台灣在相關技術上已深耕近十年，技術相當先進。

談到供應鏈挑戰，黃仁勳坦言，輝達「到處都有供應挑戰」，主因是公司成長速度太快、規模又大。不過，他強調自己與台灣科技生態系合作超過30年，在台灣有許多夥伴與朋友，這是輝達持續擴張的重要基礎。

展望台灣供應鏈後市，黃仁勳表示，現在AI市場規模已比過去晶片與系統產業大上許多，可能是十倍，甚至一百倍。他看好台灣未來十年將大幅成長，並直言在AI浪潮下，「台灣不成長是不可能的」，台灣供應鏈企業未來仍將迎來驚人成長。