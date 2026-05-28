騰雲科技澄清與騰雲資訊為不同公司 亦非集團公司

智慧場域解決方案領導廠商- 騰雲（6870）針對今(28)日部分媒體報導涉「騰雲資訊」相關人員一事，為維護資訊透明及投資人權益，騰雲科技特此澄清：媒體報導中提及之「騰雲資訊」是另一獨立公司，並非騰雲科技及其關係企業。

騰雲科技表示，依法在台灣證券市場掛牌，其公司名稱、營業登記、董事及經營團隊皆與今(28)日報導案件無任何關係，集團成員包含：騰創數析、騰加數位、金隼行銷、騰荻信息(上海)、Turn Cloud Service (M) SDN. BHD、Turn Cloud Japan Inc、Turn Cloud Thailand Inc.、Turn 2 Cloud Technology Inc.。

騰雲科技做為智慧場域打造者，主要提供各商業場域業者（如：百貨、飯店、製造業等）透過全方位客、商、金流及AIoT解決方案建立代理式AI價之服務，協助客戶建置線上線下高度整合的 OMO （Online merge Offline）虛實融合的生態體系，是智慧場域升級的最佳夥伴。目前商業版圖擴及海內外超過一萬多家大型商業場域，並擁有協助跨國場域業者專案執行之經驗，具備卓越的解決方案導入能力。展望今(2026)年，公司透過AIoT as a Service協助海內外場域業者打造智慧建築解決方案的驅動下，預期營收增長速度翻倍提升。