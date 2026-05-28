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兆元宴登場 永擎許隆倫贈畫像、黃仁勳開心揪魏哲家合影比像誰

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
華擎總經理暨永擎董事長許隆倫（左）贈送黃仁勳一幅畫像，黃開心的一直抱著欣賞，光寶總經理邱森彬（中）。網友／提供
華擎總經理暨永擎董事長許隆倫（左）贈送黃仁勳一幅畫像，黃開心的一直抱著欣賞，光寶總經理邱森彬（中）。網友／提供

COMPUTEX 2026展前夕，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳慣例舉行磚窯餐廳兆元宴，晚宴28日登場，已是五度在該餐廳聚會，受邀來賓與2025年第四次兆元宴名單幾乎雷同，由於天氣炎熱，由於天氣太熱，黃仁勳脫下黑外套穿短袖合影，晚宴中途還帶著蘋果西打跟香腸炒飯便當分送大請一直等候的媒體們消暑用餐。

黃仁勳五度在老牌磚窯餐廳宴請主要供應鏈夥伴，大家齊聚一堂顯然也是年年相見彼此熟稔寒暄，顯示輝達供應鏈逐步穩定，出席科技兆元企業名單也與上次雷同，現場也有不少大老闆準備禮物給黃仁勳，其中，華擎（3515）總經理許隆倫別出心裁，邀請畫家為黃仁勳繪製一幅人像，現場一拿出就讓黃仁勳開心不已。

不過黃仁勳也隨即打趣說，這幅畫真的是在畫我嗎？我猜好像是在畫台積電（2330）總裁魏哲家吧？「這頭髮白白的，我覺得畫得像CC（魏哲家）比像我更多一些！這幅畫可以是我也可以是CC。」現場笑聲不斷，在大夥鼓譟下，魏哲家笑盈盈走過去與黃仁勳及畫像合影，似乎要看看到底畫像人物像誰。

華擎旗下子公司永擎（7711）專供AI伺服器業務，許隆倫為永擎董事長，他日前指出，終端需求依然非常強勁，但第2季營收會受到NVIDIA及相關零組件交貨吃緊的影響，而稍有受限，到第3季隨著料件陸續到位，出貨將會明顯回溫，帶動下半年出貨成長，客戶目前以歐美市場為主；其中美國市場因整機出貨的比例較高，對營收的貢獻最大。

永擎的AI伺服器業務在第2季受缺料影響，加上通用伺服器需求明顯超出預期，本季出貨量增加，他預估第2季通用伺服器占整體伺服器營收的比重將會提升至超過3成，比先前2成明顯彈升，全年預估通用伺服器年出貨將成長50%。

晶圓代工、封測、散熱、電源管理到組裝代工大老齊聚兆元宴，黃仁勳也不忘中場帶著台灣本土品牌蘋果西打跟香腸炒飯便當分贈等候多時的媒體，黃仁勳兒子黃勝斌與魏哲家也加入幫忙。

天氣炎熱，魏哲家也挽起袖子分贈在外守候多時的媒體香腸炒飯便當。網友／提供
天氣炎熱，魏哲家也挽起袖子分贈在外守候多時的媒體香腸炒飯便當。網友／提供

輝達執行長黃仁勳笑說人像似乎也像魏哲家，現場起鬨要兩人一起跟人像合影。網友／提供
輝達執行長黃仁勳笑說人像似乎也像魏哲家，現場起鬨要兩人一起跟人像合影。網友／提供

台積電總裁魏哲家也親自到餐廳外幫忙分送便當。網友／提供
台積電總裁魏哲家也親自到餐廳外幫忙分送便當。網友／提供

魏哲家分贈的香腸炒飯便當。網友／提供
魏哲家分贈的香腸炒飯便當。網友／提供

輝達執行長黃仁勳拿著永擎董事長許隆倫贈的畫像欣賞，開玩笑說這好像也有點像魏哲家，因為兩人頭髮都一樣白。網友／提供
輝達執行長黃仁勳拿著永擎董事長許隆倫贈的畫像欣賞，開玩笑說這好像也有點像魏哲家，因為兩人頭髮都一樣白。網友／提供

輝達執行長黃仁勳之子黃勝斌也幫忙分送蘋果西打。網友／提供
輝達執行長黃仁勳之子黃勝斌也幫忙分送蘋果西打。網友／提供

黃仁勳 兆元宴 魏哲家

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