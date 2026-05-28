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瞄準全球資訊安全與新能源市場 DEKRA攜手工研院強化國際合規驗證

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
DEKRA德凱與工研院代表及雙方技術團隊合影，未來將共同推動資訊安全與新能源產品國際合規驗證合作。圖／DEKRA德凱提供
DEKRA德凱與工研院代表及雙方技術團隊合影，未來將共同推動資訊安全與新能源產品國際合規驗證合作。圖／DEKRA德凱提供

檢測機構DEKRA德凱與工研院今（28）日簽署合作備忘錄，雙方將結合國際驗證經驗與在地研發量測能量，協助業者強化產品安全、資安防護、電磁相容與可靠度，提升進入海外市場的可信度與競爭力。

此次簽約由DEKRA德凱台灣董事總經理李俊儀與工研院量測技術發展中心執行長藍玉屏代表簽署，並邀請DEKRA德凱集團執行長Stan Zurkiewicz、DEKRA德凱集團執行副總裁暨亞太區總裁Dr. Kilian Avilés，以及工研院副院長胡竹生出席見證，共同肯定雙方合作對台灣資訊安全與新能源產業接軌國際標準的重要意義。

此次合作將結合DEKRA德凱的國際測試認證經驗與工研院的在地研發、量測驗證能量，初期聚焦電池模組、電池管理系統（BMS）、戶外型與商用儲能系統、太陽能變流器、電力系統轉換器及電動車充電樁等新能源產品。雙方將導入國際標準與一致性流程，從安全驗證、資安防護、電磁相容到環境可靠度測試，協助業者於研發早期落實合規設計與風險控管，提升產品進入海外市場的可信度。

DEKRA德凱集團執行長Stan Zurkiewicz表示，面對全球能源轉型與智慧化應用快速發展，安全、信任與永續已成為產業創新的核心基礎。DEKRA德凱長期以獨立、公正的專業服務，協助全球企業因應新技術帶來的挑戰。很高興見證此次雙方合作，期待為台灣新能源產業接軌國際標準與全球市場創造更多價值。

工研院副院長胡竹生表示，隨著全球能源轉型與人工智慧（AI）應用快速發展，產業面對的不只是技術競爭，更是標準、驗證與國際規範的全面競爭。工研院將持續扮演技術研發與驗證服務的重要橋樑，此次攜手DEKRA德凱簽署合作備忘錄，期盼結合國際認證經驗與台灣在地技術能量，共同打造更完整、高效率的國際合規支援平台，加速台灣新能源產品接軌全球市場。

未來雙方也將持續評估擴大合作範疇，包含電池安全、新能源應用、關鍵零組件與智慧系統相關測試，進一步完善臺灣新能源產品從研發、驗證到國際市場導入的服務鏈結，協助台灣產業以更高標準接軌全球市場。

工研院 資安

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