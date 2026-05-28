兆元宴登場 黃仁勳與供應鏈老闆齊聚

2026台北國際電腦展將在6月2日展開，輝達執行長黃仁勳此次提早訪台且行程滿檔，外界高度關注的「兆元宴」則是今天晚間登場，受邀的企業領袖包括台積電董事長魏哲家、鴻海董事長劉揚偉等人，黃仁勳將與這些供應鏈領袖同桌聚會，提供市場觀察輝達AI的布局與戰略，也是帶動供應鏈如何布局的關鍵風向指標。

黃仁勳依往例在兆元宴和供應鏈老闆進行合影，此次坐在首排的七位，除了黃仁勳外，其餘6位分別是緯創董事長林憲銘、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、華碩董事長施崇棠，後排也有和碩董事長童子賢以及鴻海董事長劉揚偉等人，這幾位老闆加起來的公司市值不僅富可敵國，亦是此次AI發展的關鍵指標。

輝達執行長黃仁勳今晚舉行兆元宴宴請輝達供應鏈老闆，黃仁勳到達晚宴會場開心向民眾打招呼並簽名。記者潘俊宏／攝影

輝達執行長黃仁勳（前排中）今晚舉行兆元宴宴請輝達供應鏈老闆，包括台積電董事長魏哲家（前排右三）、聯發科執行長蔡力行（前排右二）、緯創董事長林憲銘（前排右一）、華碩董事長施崇棠（前排左起）、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震等人與會並一起合影。記者潘俊宏／攝影

輝達執行長黃仁勳（左）今晚舉行兆元宴宴請輝達供應鏈老闆，包括台積電董事長魏哲家（中）、和碩董事長童子賢（右二）等人與會。記者潘俊宏／攝影

輝達執行長黃仁勳（右）今晚舉行兆元宴宴請輝達供應鏈老闆。記者潘俊宏／攝影