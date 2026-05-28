IC巨頭先後訪台固樁！ Arm執行副總裁親揭投資通寶原因

全球半導體巨頭紛紛訪台，安謀（Arm）全球執行副總裁暨商務長Will Abbey本周也低調訪台，行程中拜訪第1季度投資的第一家台灣IC設計公司通寶半導體（7913），並接受電視台媒體訪問，Will Abbey透露，Arm投資看重的是，通寶將PQC (後量子密碼演算法)、智慧動作控制與影像處理等技術整合在SoC能力。

除超微（AMD）執行長蘇姿丰及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳先後訪台，Arm執行副總裁Will Abbey本周也在台灣拜訪供應鏈，並28日拜訪通寶執行長沈軾榮，通寶是Arm目前為止唯一投資的台灣IC設計公司，專注邊緣裝置SoC晶片，且9成業務目前集中列印類裝置，不過，新一代晶片QB7將跨入資安領域。

Will Abbey指出，通寶半導體具備推動其列印業務持續成長所需的所有核心技術。不過，讓 Arm 非常看重的是，通寶半導體如何將 PQC (後量子密碼演算法)、智慧動作控制與影像處理等核心技術的高精度 SoC 整合能力。

Will Abbey指出，Arm廣泛的生態系與全球布局，結合通寶半導體的關鍵基礎技術，是一個致勝組合，相信雙方合作能在未來拓展更大的市場機會。他承諾Arm將運用自身的技術專業與市場know-how，協助通寶半導體拓展市場。

Arm 累計出貨已超過 3,500 億個晶片，他指出，Arm 的獨特之處，在於擁有的平台，以及高效能、低功耗且高效率的架構，沈軾榮指出，通寶在PQC技術、智慧影像處理，還有精密動件處理技術會結合安謀的平台，在機器人、無人機等Physical AI領域裡面合作取得更多專案。