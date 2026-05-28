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緯穎董座：AI瓶頸不只記憶體 供應緊張可能在這個時間緩解

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
緯穎董事長洪麗寗警告，AI資料中心不只有記憶體晶片這項零組件可能出現短缺，每年短缺的零組件都不太一樣。本報系資料庫
緯穎董事長洪麗寗警告，AI資料中心不只有記憶體晶片這項零組件可能出現短缺，每年短缺的零組件都不太一樣。本報系資料庫

輝達（Nvidia）伺服器主要供應商之一的緯穎（Wiwynn）警告，除了記憶體晶片之外，資料中心主要零組件也可能面臨短缺，這將減緩全球人工智慧（AI）基礎設施的設置速度和擴大成本。

緯穎董事長洪麗寗28日向彭博新聞表示，她預期，隨著Meta微軟等公司擴大資本支出，資料中心硬體需求將在未來三到五年內持續火熱。但這場從爭相取得從記憶體到網路晶片等重要零組件的競賽，正把硬體價格推升至紀錄新高。不過，由於廠商也一直在競爭擴大產能，很難斷言哪個地方將有短缺發生。

洪麗寗表示，「每年遇到供應短少的零組件都不太一樣」，「我們可能會在2027年底或2028年開始看到一些限制有所緩解。」

洪麗寗公司的競爭對手包括鴻海集團和廣達電腦，她也經常參加輝達執行長黃仁勳定期主辦、與台鏈夥伴會面的「兆元宴」。

她表示，緯穎目前逾80%營收來自美國客戶，美國也將是該公司未來幾年擴張的關鍵據點，雖然她並未提供確切的投資金額數字。

洪麗寗說，緯穎第一座位在德州厄爾巴索（El Paso）的工廠已經完工並開始運轉，並計劃在兩年內準備好另外三座。她並表示，該公司已確保好足夠的電力供應，這對在德州組裝AI伺服器機架來說至關重要。

緯穎 輝達 微軟 Meta

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