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訊連科技攜手Innodep 拓展全球智慧安防市場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
訊連科技今（28）日宣布與南韓影像管理系統廠商Innodep策略合作。圖／訊連科技提供
訊連科技今（28）日宣布與南韓影像管理系統廠商Innodep策略合作。圖／訊連科技提供

訊連科技今（28）日宣布與南韓影像管理系統廠商Innodep策略合作，整合FaceMe Security人臉辨識解決方案與Innodep企業級VURIX VMS平台，協助政府機關與大型場域導入人工智慧（AI）智慧安防系統，提升即時監控、人臉辨識與事件應變效率。

雙方此次合作，Innodep透過標準化HTTP API與即時webhook通知機制，將FaceMe Security整合至VURIX VMS平台，讓安全管理人員可直接於既有的影像管理介面中，即時接收人臉辨識事件與告警通知。透過整合，安防團隊能更快速辨識關注人物、掌握現場狀況，並於事件發生時即時採取應變措施。

此AI智慧安防解決方案不僅具備公共安全關鍵任務所需的高可靠性，也擁有因應大型城市與跨場域部署需求的高度擴充能力。

隨著Innodep持續拓展其公共安全監控市場的國際版圖，雙方整合方案已於海外城市安防專案展現實際成果。該方案已成功導入中美洲瓜地馬拉市整合安控中心，協助市政安防單位強化即時監控與事件應變能力，並提升整體城市安全管理效率。

透過自動化人臉辨識與告警流程，此整合方案可降低對人工長時間監看監控畫面的依賴，同時提升事件反應速度與整體營運效率。面對複雜城市環境中常見的監控挑戰，此平台亦可協助安防團隊以更有限的人力資源，有效掌握大範圍場域狀況。

「訊連科技持續投入高準確度、可靈活擴充的AI人臉辨識技術，以因應全球公共安全與政府市場持續增長的智慧安防需求。」訊連科技第二事業群總經理古媄君表示，透過與Innodep的策略合作，我們將協助客戶更快速導入AI智慧安防解決方案，降低整合與部署門檻，同時提升大型場域的監控效率與事件應變能力。

「作為南韓政府與公共安全市場領先的VMS供應商，Innodep持續拓展全球智慧安防版圖。」Innodep全球事業部協理Jeter Kim表示，「透過整合訊連科技FaceMe Security與VURIX平台，雙方將共同提供兼具高擴充性及智慧辨識能力的AI安防解決方案，滿足全球大型公共安全場域的部署需求。」

訊連 人臉辨識

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