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擷發科技COMPUTEX聚焦邊緣AI 首度亮相AI載具系統事業群
專注 AI 軟體設計服務與 ASIC 設計服務的擷發科技（7796）宣布，將於 COMPUTEX 2026 首度公開「AI載具系統事業群」，正式布局車載邊緣 AI 與智慧安全應用市場。
呼應COMPUTEX 2026「AI Together」主軸，擷發科技此次展出聚焦邊緣 AI、智慧移動與跨平台 AI 整合應用，除展示 AI 車載辨識與多路安全監控方案外，也將同步展出 AIVO、XEdgAI 雙 AI 軟體平台，以及最新邊緣 AI 生態系合作成果，向全球展現擷發科技在邊緣AI上從晶片、硬體系統、到軟體應用研發的一站式完整解決方案。
回應市場對客製化晶片設計與 AI 軟硬整合的需求，擷發科技將於COMPUTEX 2026 展會期間延續「ASIC 設計免費技術諮詢服務」，為企業提供專屬 PPA（效能、功耗、面積）最佳化分析，協助客戶評估 AI 與客製化晶片整合應用可能性。
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