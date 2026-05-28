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擷發科技COMPUTEX聚焦邊緣AI 首度亮相AI載具系統事業群

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
擷發科技將於 COMPUTEX 2026 台北世貿一館盛大展出，首度亮相「AI 載具系統事業群」，同步展示 AIVO、XEdgAI 雙軟體平台。圖／擷發科技提供
擷發科技將於 COMPUTEX 2026 台北世貿一館盛大展出，首度亮相「AI 載具系統事業群」，同步展示 AIVO、XEdgAI 雙軟體平台。圖／擷發科技提供

專注 AI 軟體設計服務與 ASIC 設計服務的擷發科技（7796）宣布，將於 COMPUTEX 2026 首度公開「AI載具系統事業群」，正式布局車載邊緣 AI 與智慧安全應用市場。

呼應COMPUTEX 2026「AI Together」主軸，擷發科技此次展出聚焦邊緣 AI、智慧移動與跨平台 AI 整合應用，除展示 AI 車載辨識與多路安全監控方案外，也將同步展出 AIVO、XEdgAI 雙 AI 軟體平台，以及最新邊緣 AI 生態系合作成果，向全球展現擷發科技在邊緣AI上從晶片、硬體系統、到軟體應用研發的一站式完整解決方案。

回應市場對客製化晶片設計與 AI 軟硬整合的需求，擷發科技將於COMPUTEX 2026 展會期間延續「ASIC 設計免費技術諮詢服務」，為企業提供專屬 PPA（效能、功耗、面積）最佳化分析，協助客戶評估 AI 與客製化晶片整合應用可能性。

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