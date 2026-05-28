格斯科技首次進軍COMPUTEX盛會 展出AIDC備援電池系統

格斯科技今年首次參與台北國際電腦展（COMPUTEX 2026），展出應用於AI資料中心（AIDC）及工業場域的高安全性 LTO 鈦酸鋰電池、高功率 UPS LTO 鈦酸鋰電池。

格斯科技表示，隨著 AI 資料中心、高效運算與關鍵基礎設施對穩定電力的需求快速升高，備援電力系統已成為支撐運算效率與營運安全的重要環節。格斯科技此次將展出高安全性 LTO 鈦酸鋰電池、高功率 UPS 備援電池系統，以及應用於 AI 資料中心與工業場域的電池模組解決方案，展現台灣電池製造在高可靠度能源應用中的技術實力。

格斯科技強調，格斯科技首次進軍 COMPUTEX 的重要亮相，將展出公司在先進電池製造、AI 資料中心能源應用及高安全備援電力系統上的最新進展，並瞄準AI運算時代下能源基礎設施的新需求與市場機會。