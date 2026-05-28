威盛攜聯發科展出新一代行車記錄器 搶攻智慧車隊Edge AI商機

威盛電子（2388）今日宣布其新一代 Mobile360 D800 AI行車記錄器搭載聯發科晶片平台，並將於 6 月 2 日盛大開幕的台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）聯發科展位上進行實機展示。雙方將攜手呈現MediaTek Genio 物聯網晶片平台與車載邊緣運算軟硬體高度整合的最新商業落地成果。

隨著全球物聯網車隊管理與主動安全防護市場普及，威盛與全球半導體領導大廠聯發科緊密合作。威盛 Mobile360 D800搭載整合聯發科第8代NPU的高效能MediaTek Genio 520八核心處理器，為車載終端提供超高精準度的邊緣算力，全面賦能新一代智慧運輸應用。

威盛表示，Mobile360 D800 AI 行車記錄器具備以下核心技術優勢：頂尖 AI 主動安全： 內建聯發科技高效能 NPU，即時提供 FCW 防撞、LDW 車道偏離預警，並精準偵測駕駛疲勞與分心行為；高畫質與全天候夜視： 可支援 4 道1080p 同步錄影，配備高性能紅外線 LED，即使在無光源（Zero-light）車內環境下依然清晰可見；快速開發整合： 支援 Android 15 與 Linux 系統，提供豐富的 SDK，大幅簡化軟體整合，加速產品上市；工業級車載耐用度： 通過 ISO 16750-3 車用耐震認證，具備 -10°C 至 70°C 寬溫運作能力，無懼惡劣的商業車隊環境。

威盛電子威達智能事業部副總陳寶惠表示：「聯發科技是全球頂尖的晶片領導者，其 Genio 平台為邊緣 AI 注入了絕佳動力。希望透過這次的深度合作，協助全球客戶與系統整合商在標準化架構下，跨越開發門檻，快速實現尖端 AI 應用的安全部署與商業變現。」