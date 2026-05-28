COMPUTEX 2026將登場 宏正解鎖「AI 協作控制中心」與AI機櫃方案

年度科技盛會 COMPUTEX 2026 即將於6月2日至5日登場，宏正（6277）28日舉行展前媒體說明會，今年將以「全域掌控：AI協作，視覺巔峰」為展出主題，其中實境展出的「AI協作控制中心」，將為未來的控制室應用注入強勁的成長動能。

宏正財務長暨發言人田慶威表示，累計今年前4月合併營收17.33億元，年增8.61%，三大主要區域皆呈現增長態勢。其中，亞洲市場承襲首季的成長力道，除日本與印度子公司表現亮眼外，韓國子公司深耕政府機構及大型企業的策略亦成效顯著，累積營收相較去年同期增加 14.13%，持續挹注整體動能，並帶動亞洲區累計營收較去年同期增長10.47%。

田慶威指出，展望 2026 年，將全面加速『雙軌並進』核心策略，透過優化高毛利產品組合與全球精準布局，進一步鞏固產業領導地位，有信心將前4月的強勁成長態勢，延續為全年的穩健成長。

資深副總經理林勇達表示，將攜手捷揚光電（Lumens）、元豐新科技（Yenrich）及超越智能科技（RCM）等策略夥伴，實境演繹「AI 協作控制中心」；除控制室解決方案外，也將展示智慧會議室、高階安全 KVM 工作站，及 AI 文字轉語音（TTS）與多國語言即時字幕翻譯技術。

另外，隨著 AI 應用加速落地，宏正持續推進新一代機櫃架構布局，將首度展出全新ORW及MGX機櫃系列，以模組化與客製化方案建構高效、彈性的AI算力基礎建設，充分展現在 AI 基礎設施領域的深化布局與強勁的市場競爭優勢。