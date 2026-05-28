快訊

0至18成長津貼...誰可以領取? 衛福部長石崇良曝兩大領取條件

台股上沖下洗靠記憶體撐盤 外資最愛這檔大買逾12萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

COMPUTEX 2026將登場 宏正解鎖「AI 協作控制中心」與AI機櫃方案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

年度科技盛會 COMPUTEX 2026 即將於6月2日至5日登場，宏正（6277）28日舉行展前媒體說明會，今年將以「全域掌控：AI協作，視覺巔峰」為展出主題，其中實境展出的「AI協作控制中心」，將為未來的控制室應用注入強勁的成長動能。

宏正財務長暨發言人田慶威表示，累計今年前4月合併營收17.33億元，年增8.61%，三大主要區域皆呈現增長態勢。其中，亞洲市場承襲首季的成長力道，除日本與印度子公司表現亮眼外，韓國子公司深耕政府機構及大型企業的策略亦成效顯著，累積營收相較去年同期增加 14.13%，持續挹注整體動能，並帶動亞洲區累計營收較去年同期增長10.47%。

田慶威指出，展望 2026 年，將全面加速『雙軌並進』核心策略，透過優化高毛利產品組合與全球精準布局，進一步鞏固產業領導地位，有信心將前4月的強勁成長態勢，延續為全年的穩健成長。

資深副總經理林勇達表示，將攜手捷揚光電（Lumens）、元豐新科技（Yenrich）及超越智能科技（RCM）等策略夥伴，實境演繹「AI 協作控制中心」；除控制室解決方案外，也將展示智慧會議室、高階安全 KVM 工作站，及 AI 文字轉語音（TTS）與多國語言即時字幕翻譯技術。

另外，隨著 AI 應用加速落地，宏正持續推進新一代機櫃架構布局，將首度展出全新ORW及MGX機櫃系列，以模組化與客製化方案建構高效、彈性的AI算力基礎建設，充分展現在 AI 基礎設施領域的深化布局與強勁的市場競爭優勢。

宏正 營收

延伸閱讀

聯發科 Computex大秀技術肌肉

聯茂股東會／董座看好受惠AI伺服器車用電子材料出貨成長

實體AI時代來臨！COMPUTEX 2026重返世貿 全面押注機器人與「具身智慧」生態系

COMPUTEX 2026前夕聯手！元太科技與聯發科合作首款AI電子紙SoC 彩色可變色電子紙概念車登台

相關新聞

AI需求激增台廠掀籌資狂潮 今年迄今已創歷史新高145億美元

台灣科技業今年以來已完成規模高達 145 億美元的籌資案，創下歷史新高，這反映業者正競相籌措資金，因應人工智慧（AI）運能激增的需求。

「談token消耗」黃仁勳：浪費一點錢沒關係 千萬別浪費時間

輝達執行長黃仁勳27日在台灣員工大會上回答預先收集的員工提問，其中有擔憂只是白白消耗大量token，做表面工夫，卻沒有提升生產力的情況，他則回應，在任何新技術與新工具的發展初期，人們往往都還不夠熟悉、無法運用自如，但並不需要從一開始就追求完美，只需要先踏出第一步，去擁抱這項科技，「稍微浪費一點錢沒關係，但千萬不要浪費時間」。

SpaceX奪美國防大單 華通、燿華、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX在IPO前又傳好消息，拿下美國「太空軍」22.9億美元（約新台幣730億元）衛星通訊合約，打造「太空資料網路（SDN）骨幹」架構，是美國政府史上最大手筆衛星通訊合約。

化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

IC巨頭先後訪台固樁！ Arm執行副總裁親揭投資通寶原因

全球半導體巨頭紛紛訪台，安謀（Arm）全球執行副總裁暨商務長Will Abbey本周也低調訪台，行程中拜訪第1季度投資的第一家台灣IC設計公司通寶半導體（7913），並接受電視台媒體訪問，Will Abbey透露，Arm投資看重的是，通寶將PQC (後量子密碼演算法)、智慧動作控制與影像處理等技術整合在SoC能力。

緯穎董座：AI瓶頸不只記憶體 供應緊張可能在這個時間緩解

輝達（Nvidia）伺服器主要供應商之一的緯穎（Wiwynn）警告，除了記憶體晶片之外，資料中心主要零組件也可能面臨短缺，這將減緩全球人工智慧（AI）基礎設施的設置速度和擴大成本。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。