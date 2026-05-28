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威盛攜聯發科展出新一代行車記錄器 搶攻智慧車隊邊緣AI商機
威盛（2388）於28日宣布，攜手聯發科（2454）搶攻智慧車隊邊緣AI商機。其新一代Mobile360 D800 AI行車記錄器，搭載聯發科晶片平台，將於台北國際電腦展的聯發科展位上進行實機展示，攜手呈現MediaTek Genio物聯網晶片平台與車載邊緣運算軟硬體高度整合的最新商業落實成果。
威盛表示，隨著全球物聯網車隊管理與主動安全防護市場普及，該公司與聯發科合作，威盛Mobile360 D800搭載整合聯發科第8代NPU的Genio 520八核心處理器，可為車載終端提供超高精準度的邊緣算力。
同時，威盛指出，Mobile360 D800 AI行車記錄器具備多項核心技術優勢，其內建聯發科高效能 NPU，即時提供FCW防撞、LDW車道偏離預警，並可精準偵測駕駛疲勞與分心行為；可支援4 道1080p同步錄影，配備高性能紅外線LED，即使在無光源車內環境下依然清晰可見。而且通過ISO 16750-3車用耐震認證，具備負10度C至70度C的寬溫運作能力。
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