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擴大AI散熱布局 利機砸5.08億元投資明鈞源

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

利機（3444）擴大AI散熱布局，於28日宣布，取得明鈞源82%股權。後者未來將成為利機集團具有實質經營權的子公司，不僅強化其在AI散熱領域的布局，更可望為集團營運創造成長新動能。

利機表示，經董事會決議通過投資明鈞源精微科技，交易總金額為5.08億元。依法令完成應有程序後，預計於7月1日完成交割，屆時利機對明鈞源持股比率將由6%提升至82%。

同時，利機指出，這次投資案是推動公司營運升級與產品布局的重要里程碑。明鈞源自2018年起成為利機均熱片產品的製造夥伴，雙方長期攜手布局散熱市場，創下年年快速成長佳績。歷經將近8年合作，雙方在產品組合與銷售通路上的綜效已逐步展現，合作效益明確。

利機提到，隨著AI運算、高效能運算（HPC）及先進封裝應用快速發展，市場對高效散熱、精密加工及穩定供應的需求持續提升。明鈞源注入利機資源，將加速其技術發展，雙方聯手正式跨足高階散熱與精密製造領域。利機也藉此加速垂直整合與策略轉型，從以半導體材料代理銷售為主，進一步延伸至製造管理與量產交付，為擴大散熱產品規模及拓展歐美市場奠定基礎。

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