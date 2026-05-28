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欣興停租同泰台中廠辦 支付解約金逾313萬元
PCB載板大廠欣興（3037）28日和旗下同泰（3321）共同公告，欣興停租同泰台中廠辦，並支付解約金逾313萬元。欣興電子與同泰電子將另行簽定廠房租賃契約終止協議書。
欣興公告，欣興電子租賃同泰電子位於臺中市大甲區工二路33號土地及廠房之一部。租賃期間：民國115年1月1日起至民國122年12月31日止。欣興說明，因公司營運需求之調整，故與同泰電子商議終止租賃協議。欣興電子支付同泰電子新台幣313萬9,869元(未稅)解約金。
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