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慧榮將於COMPUTEX展示 專為AI基礎設施與平台打造的新一代儲存架構

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（SIMO）28日宣布將於COMPUTEX 2026展出專為邊緣AI、實體AI與AI工廠打造的新一代儲存創新技術。隨著AI快速發展從雲端訓練延伸至邊緣推論與自主實體AI系統，儲存技術已成為AI資料移動、低延遲存取、模型回應速度，以及持續工作負載效能的關鍵基礎，並在整體AI運算架構中扮演重要角色。

慧榮將於COMPUTEX 2026展示五大產品線，涵蓋邊緣、嵌入式、企業級及車用平台等應用，滿足新一代 AI 持續演進的多元儲存需求。最新的Edge SSD控制晶片解決方案，包括新款針對AI推論與KV快取工作負載最佳化的SM2524XT PCIe Gen5 DRAMless SSD控制晶片、SM2504XT DRAMless SSD控制晶片，以及專為高效能邊緣儲存應用打造的旗艦級SM2508 PCIe Gen5 SSD控制晶片。

在嵌入式儲存方面，慧榮將展示其針對行動與邊緣AI裝置所推出的新款嵌入式UFS與eMMC控制晶片解決方案，包括SM2755 UFS 4.1控制晶片與SM2738 eMMC 5.1控制晶片。這些方案專為全天候運作的AI應用與新一代智慧邊緣裝置而設計，可提供高頻寬、低延遲以及更佳的功耗效率。

針對AI基礎設施與企業級儲存環境，慧榮將展示其企業級SSD控制晶片產品組合，包括PCIe Gen6 SM8466企業級SSD控制晶片、PCIe Gen5 SM8366企業級SSD控制晶片，以及專為高容量Nearline SSD應用打造的SM8388 控制晶片。這些方案旨在滿足現代AI資料中心與AI工廠基礎設施對高效能、高耐用度及高擴充性的持續成長需求。

此外，慧榮也將展示Ferri車用儲存解決方案，聚焦專為智慧車輛、自主系統及任務關鍵型邊緣運算環境打造的高可靠度嵌入式儲存技術。Ferri產品系列符合多項重要車用產業標準與認證，包括AEC-第1季00 Grade 2／3、ISO 26262、ISO 21434 與ASPICE，為新一代車用 AI 平台提供更高的可靠性、功能安全、資安防護與長期穩定運作能力。

慧榮科技 晶片

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