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威盛攜手聯發科 搶攻智慧車隊邊緣AI商機
IC設計廠威盛今天宣布，新一代AI行車紀錄器平台Mobile360 D800搭載聯發科（2454）的Genio物聯網晶片平台，將在COMPUTEX 2026展示合作成果。
威盛今天發布新聞稿，旗下威達智能事業部副總經理陳寶惠說，希望透過與聯發科深度合作，協助全球客戶與系統整合商在標準化架構下跨越開發門檻，快速實現AI應用的安全部署與商業變現。
威盛表示，Mobile360 D800搭載整合聯發科第8代神經處理單元（NPU）的8核心處理器Genio 520，將為車載終端提供高精準度的邊緣算力，全面賦能新一代智慧運輸應用。
威盛指出，除提供車道偏離預警、偵測駕駛疲勞和分心行為功能，因配備高性能紅外線發光二極體（LED），即使在無光源車內環境下依然清晰可見。
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