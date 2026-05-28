快訊

AI能獨撐多久？台日韓仰賴單一出口風險 經濟學人全說了

孫安佐涉槍砲重罪恐關10年！孫鵬回應了 與狄鶯急組律師團3度救子

顏寬恒被控詐領108萬助理費判刑7年10月 最高法院今撤銷發回更審

聽新聞
0:00 / 0:00

威盛攜手聯發科 搶攻智慧車隊邊緣AI商機

中央社／ 新竹28日電

IC設計廠威盛今天宣布，新一代AI行車紀錄器平台Mobile360 D800搭載聯發科（2454）的Genio物聯網晶片平台，將在COMPUTEX 2026展示合作成果。

威盛今天發布新聞稿，旗下威達智能事業部副總經理陳寶惠說，希望透過與聯發科深度合作，協助全球客戶與系統整合商在標準化架構下跨越開發門檻，快速實現AI應用的安全部署與商業變現。

威盛表示，Mobile360 D800搭載整合聯發科第8代神經處理單元（NPU）的8核心處理器Genio 520，將為車載終端提供高精準度的邊緣算力，全面賦能新一代智慧運輸應用。

威盛指出，除提供車道偏離預警、偵測駕駛疲勞和分心行為功能，因配備高性能紅外線發光二極體（LED），即使在無光源車內環境下依然清晰可見。

威盛 聯發科

延伸閱讀

聯發科 Computex大秀技術肌肉

宜鼎參展 COMPUTEX 2026 構築邊緣 AI「五層關鍵架構」

COMPUTEX 2026前夕聯手！元太科技與聯發科合作首款AI電子紙SoC 彩色可變色電子紙概念車登台

實體AI時代來臨！COMPUTEX 2026重返世貿 全面押注機器人與「具身智慧」生態系

相關新聞

AI需求激增台廠掀籌資狂潮 今年迄今已創歷史新高145億美元

台灣科技業今年以來已完成規模高達 145 億美元的籌資案，創下歷史新高，這反映業者正競相籌措資金，因應人工智慧（AI）運能激增的需求。

「談token消耗」黃仁勳：浪費一點錢沒關係 千萬別浪費時間

輝達執行長黃仁勳27日在台灣員工大會上回答預先收集的員工提問，其中有擔憂只是白白消耗大量token，做表面工夫，卻沒有提升生產力的情況，他則回應，在任何新技術與新工具的發展初期，人們往往都還不夠熟悉、無法運用自如，但並不需要從一開始就追求完美，只需要先踏出第一步，去擁抱這項科技，「稍微浪費一點錢沒關係，但千萬不要浪費時間」。

SpaceX奪美國防大單 華通、燿華、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX在IPO前又傳好消息，拿下美國「太空軍」22.9億美元（約新台幣730億元）衛星通訊合約，打造「太空資料網路（SDN）骨幹」架構，是美國政府史上最大手筆衛星通訊合約。

化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

COMPUTEX 2026將登場 宏正解鎖「AI 協作控制中心」與 AI 機櫃方案

年度科技盛會 COMPUTEX 2026 即將於6月2日至5日登場，宏正（6277）28日舉行展前媒體說明會，今年將以「全域掌控：AI協作，視覺巔峰」為展出主題，其中實境展出的「AI協作控制中心」，將為未來的控制室應用注入強勁的成長動能。

勤業眾信攜手立端科技 強化產品資安與國際市場競爭力

歐盟《網路韌性法案》（CRA）正式推動後，產品資安已從過去的加分項目，變成企業進軍國際市場的基本門檻。法規要求具數位功能的產品，從設計、開發到後續維運，都必須符合更嚴格的資安規範，強調「安全預設」與「安全設計」原則。在此趨勢下，國際標準IEC 62443-4-1提供產品安全開發生命周期（SDL）實務框架，協助企業建立系統化的資安開發流程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。