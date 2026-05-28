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勤業眾信攜手立端科技 強化產品資安與國際市場競爭力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
勤業眾信27日偕同立端科技股份公司與 UL Solutions 舉辦授證儀式。業者／提供
勤業眾信27日偕同立端科技股份公司與 UL Solutions 舉辦授證儀式。業者／提供

歐盟《網路韌性法案》（CRA）正式推動後，產品資安已從過去的加分項目，變成企業進軍國際市場的基本門檻。法規要求具數位功能的產品，從設計、開發到後續維運，都必須符合更嚴格的資安規範，強調「安全預設」與「安全設計」原則。在此趨勢下，國際標準IEC 62443-4-1提供產品安全開發生命周期（SDL）實務框架，協助企業建立系統化的資安開發流程。

勤業眾信聯合會計師事務所27日攜手立端科技（6245）與UL Solutions舉辦「IEC 62443-4-1授證儀式」，宣布立端科技正式通過IEC 62443-4-1產品安全開發流程認證。這代表立端已建立符合國際標準的安全開發流程，涵蓋需求分析、設計、實作、驗證到漏洞管理等階段，並落實「安全設計」與「縱深防禦」理念。

勤業眾信表示，此次協助立端科技盤點既有開發流程、導入安全機制並優化制度，讓產品開發流程更具可追溯性與持續改善能力，也有助提升產品在國際市場的競爭力。

勤業眾信科技與轉型服務副總經理陳宇暘指出，台灣許多工業產品外銷海外，甚至應用在關鍵基礎設施中，一旦產品資安出現漏洞，可能直接衝擊生產運作，甚至影響社會安全與環境穩定。他表示，OT（營運技術）與IT（資訊技術）的資安思維不同，製造商必須從產品開發源頭就導入安全機制，透過威脅建模與安全評估，提前掌握潛在風險，才能建立完整的產品韌性。

他指出，IEC 62443-4-1可協助企業把安全機制整合進既有開發流程，強化SBOM（軟體物料清單）透明度與漏洞管理，為產品安全生命周期建立更完整基礎。

立端科技總經理王葆儀表示，取得IEC 62443-4-1認證，是立端推動「Security Inside-Out」產品設計的重要里程碑。公司已將可獨立驗證的資安標準導入軟硬體開發流程，希望降低供應鏈與系統端的資安風險，並提升客戶在關鍵基礎設施部署上的安全性。

UL Solutions台灣總經理蔡英哲表示，隨著企業加速全球布局，具備國際認可的資安能力已成為重要門檻。UL Solutions透過第三方測試與認證，協助企業確認產品符合IEC 62443標準及CRA等法規要求，除有助建立市場信任，也能提升企業資安治理成熟度。

立端科技後續也將進一步導入IEC 62443-4-2標準，從開發流程延伸至元件層級的技術安全要求，強化身份驗證、存取控制與安全通訊等機制，提升產品整體資安防護能力，並因應CRA逐步上路的合規需求。

歐盟 資安

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