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仁寶攜手中山醫大與中山附醫 打造AI驅動智慧醫院營運平台

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

仁寶（2324）攜手中山醫學大學與中山醫學大學附設醫院，推動「POLYMEDX 智慧醫療營運平台」合作。首階段將聚焦急診室智慧送藥與醫療物流場景，未來更將逐步延伸至藥局中央物流管理、全院智慧物流協同與智慧營運決策，打造新一代 AI 驅動之智慧醫院營運模式。

此次合作以急診室高頻、高即時性的藥、物流需求為起點，透過 POLYMEDX 平台整合自主移動機器人（AMR）、智慧任務派遣、追蹤、AI orchestration 與數位管理系統，建立急診室與藥局間之智慧送藥閉環流程（Closed-loop Workflow），協助醫院降低重複性人工作業、提升物流效率。

仁寶電腦資深副總經理陳禧冠表示：「未來智慧醫院的核心，不只是 AI 工具或單點式機器人，而是建立一套可被 AI 感知、模擬、管理與持續學習的智慧營運平台。」

仁寶進一步指出，急診室不僅是醫院中最具代表性的高壓醫療場域之一，透過中山附醫實際臨床場域驗證，雙方將逐步整合藥品配送、庫存管理、物流追蹤與任務派遣流程，並結合 Physical AI 與 Digital Twins 技術，讓醫院物流、空間、人流與任務流得以被即時模擬、分析與持續優化，同時提前驗證導入效益與營運模式，降低實際部署風險並提升整體醫院營運效率，延伸至全院智慧營運管理。

中山附醫表示，透過與仁寶的合作，院方除可提升急診與藥事物流效率外，更能累積智慧醫療營運數據與 AI 管理經驗，作為未來智慧醫院發展與中央化管理的重要基礎。

此次中山醫學大學、中山附醫與仁寶電腦從急診智慧送藥出發，進一步整合「智藥雲立方」與 POLYMEDX Physical AI 營運平台，不僅展現台灣在智慧藥事、臨床治理與科技整合的實力，更將第一線臨床痛點轉化為可被驗證、可被複製的智慧醫療解決方案，攜手打造可輸出的智慧醫院新典範，並推動台灣智慧醫療經驗走向全球。

仁寶 中山醫學大學

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