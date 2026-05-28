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Solidigm採雙首長制 由郭炘與Richard Chin出任共同執行長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
Solidigm新任共同執行長郭炘。圖／Solidigm提供
Solidigm新任共同執行長郭炘。圖／Solidigm提供

記憶體大廠Solidigm（思得）宣布公司採行雙首長制，由郭炘（Xin Guo）與Richard Chin出任新任共同執行長。

郭炘於今年3 月被任命為共同執行長，負責推動 Solidigm 的全球營運策略，並全面執行技術與工程規劃，以提供市場領先的創新技術。Richard Chin 則於 5 月 1 日正式上任，專注於加速 Solidigm 的業務表現、擴展其能力、優化業務流程，並推進公司的持續成長。

郭炘表示：「AI 正在推動各個領域的數據呈指數級增長，這提升了儲存選擇的重要性。Solidigm 作為 AI 基礎架構的企業級儲存領導者，目前正經歷強勁的成長。Richard 和我很榮幸能與 Solidigm 團隊合作，共同幫助公司邁向更高層次的創新與發展階段。」

郭炘此前曾擔任 Solidigm 的代理共同執行長暨資料中心工程主管。在他的職業生涯中，曾於 Intel、Numonyx 和 Spansion 擔任重要領導職務，推動 NAND 快閃記憶體與固態硬碟（SSD）系統的發展。郭炘擁有 40 項美國專利，並取得耶魯大學電機工程博士學位，先前則畢業於清華大學。

Richard Chin 為 Solidigm 帶來了豐富的 SK 集團經驗。在過往職務中，他曾為 SK 電訊（SK Telecom）創立了 SK 的第一個風險投資業務、主導了海力士半導體（Hynix Semiconductors）併入 SK 的商業整合，還曾擔任 SK 海力士（SK hynix）的銷售與行銷長。Richard Chin 擁有芝加哥大學經濟學學士學位以及約翰馬歇爾法學院（John Marshall Law School）的法律博士學位。

Solidigm新任共同執行長Richard Chin。圖／Solidigm提供
Solidigm新任共同執行長Richard Chin。圖／Solidigm提供

Richard

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