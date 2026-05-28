快訊

桃園捷運綠線傳工安意外！泰籍移工遭挖土機撞擊 頭部凹陷送醫不治

穩連任？最新民調大贏沈伯洋...各年齡層均完勝 蔣萬安反應曝光

董事會重大決策將曝光！台塑下午四點舉行重訊記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

信驊攜手萊迪思攻AI資料中心管理晶片 AST1840今年第3季送樣

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

股王信驊（5274）28日宣布，與低功耗可程式化解決方案大廠萊迪思半導體建立策略合作夥伴關係，雙方將共同推進次世代資料中心系統所需的彈性控制能力。信驊同步推出AST1840輔助管理晶片（Satellite Management Controller），作為雙方合作首款成果，工程樣品預計2026年第3季開始供貨。

信驊表示，AST1840將伺服器平台管理與整合式可程式化控制功能結合至單一元件，透過Arm處理系統與嵌入式FPGA（eFPGA）架構，在不增加系統複雜度下，提供客製化功能、彈性介面與擴充能力，協助伺服器基礎架構因應AI工作負載、模組化設計與多元部署需求。

隨AI資料中心架構快速演進，伺服器管理控制層的重要性同步提升。AST1840可透過LTPI介面連接並擴展BMC管理功能，並以雙USB介面支援開放運算計畫（OCP）制定的OBMF-ICP標準通訊協定，以及基於Caliptra 2.x安全信任根的串流開機功能，協助客戶更快接軌產業標準，同時保留系統設計差異化。

信驊董事長林鴻明表示，AST1840的推出，是現代伺服器平台邁向彈性管理解決方案的關鍵里程碑。透過將可程式化功能整合進平台，信驊能提供客戶更高靈活度，讓系統設計可隨需求演進而調整。

萊迪思半導體總裁暨執行長Ford Tamer指出，資料中心架構持續演進下，控制層角色愈來愈關鍵，對可程式化能力的需求也不斷提高。雙方合作將可程式化控制更緊密導入SMC平台，有助客戶打造具高擴充性、可廣泛部署於多元系統的解決方案。

信驊指出，未來將持續與萊迪思深化合作，探索將可程式化控制能力延伸至新世代平台的更多機會。隨AI伺服器與資料中心基礎設施需求升溫，具備彈性、可擴充與安全管理能力的控制架構，將成為新一代伺服器平台升級的重要方向。

信驊 伺服器

延伸閱讀

仁寶電腦與GMI Cloud宣布攜手合作 推動AI基礎架構發展

Skymizer與VIA NEXT合推新一代AI推論基礎設施和晶片整合生態系統

宜鼎參展 COMPUTEX 2026 構築邊緣 AI「五層關鍵架構」

迎戰代理AI龐大資料傳輸頻寬需求！Rambus推出業界最快DDR5 9600用戶端晶片組

相關新聞

AI需求激增台廠掀籌資狂潮 今年迄今已創歷史新高145億美元

台灣科技業今年以來已完成規模高達 145 億美元的籌資案，創下歷史新高，這反映業者正競相籌措資金，因應人工智慧（AI）運能激增的需求。

「談token消耗」黃仁勳：浪費一點錢沒關係 千萬別浪費時間

輝達執行長黃仁勳27日在台灣員工大會上回答預先收集的員工提問，其中有擔憂只是白白消耗大量token，做表面工夫，卻沒有提升生產力的情況，他則回應，在任何新技術與新工具的發展初期，人們往往都還不夠熟悉、無法運用自如，但並不需要從一開始就追求完美，只需要先踏出第一步，去擁抱這項科技，「稍微浪費一點錢沒關係，但千萬不要浪費時間」。

SpaceX奪美國防大單 華通、燿華、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX在IPO前又傳好消息，拿下美國「太空軍」22.9億美元（約新台幣730億元）衛星通訊合約，打造「太空資料網路（SDN）骨幹」架構，是美國政府史上最大手筆衛星通訊合約。

化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

緯穎攜手技術夥伴 於 COMPUTEX 2026 展示 CPO 光互連技術

緯穎科技（6669）長期耕耘雲端資料中心 IT 基礎設備，致力於「釋放數位能量，點燃永續創新」的願景。今年於 COMPUTEX 2026展示其最新共同封裝光學（Co-Packaged Optics, CPO）光互連技術，完整呈現 CPO 從晶片創新走向資料中心部署的完整路徑，推動 AI scale-up 架構邁向新里程碑。

勤業眾信攜手立端科技 強化產品資安與國際市場競爭力

歐盟《網路韌性法案》（CRA）正式推動後，產品資安已從過去的加分項目，變成企業進軍國際市場的基本門檻。法規要求具數位功能的產品，從設計、開發到後續維運，都必須符合更嚴格的資安規範，強調「安全預設」與「安全設計」原則。在此趨勢下，國際標準IEC 62443-4-1提供產品安全開發生命周期（SDL）實務框架，協助企業建立系統化的資安開發流程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。