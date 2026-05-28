信驊攜手萊迪思攻AI資料中心管理晶片 AST1840今年第3季送樣

股王信驊（5274）28日宣布，與低功耗可程式化解決方案大廠萊迪思半導體建立策略合作夥伴關係，雙方將共同推進次世代資料中心系統所需的彈性控制能力。信驊同步推出AST1840輔助管理晶片（Satellite Management Controller），作為雙方合作首款成果，工程樣品預計2026年第3季開始供貨。

信驊表示，AST1840將伺服器平台管理與整合式可程式化控制功能結合至單一元件，透過Arm處理系統與嵌入式FPGA（eFPGA）架構，在不增加系統複雜度下，提供客製化功能、彈性介面與擴充能力，協助伺服器基礎架構因應AI工作負載、模組化設計與多元部署需求。

隨AI資料中心架構快速演進，伺服器管理控制層的重要性同步提升。AST1840可透過LTPI介面連接並擴展BMC管理功能，並以雙USB介面支援開放運算計畫（OCP）制定的OBMF-ICP標準通訊協定，以及基於Caliptra 2.x安全信任根的串流開機功能，協助客戶更快接軌產業標準，同時保留系統設計差異化。

信驊董事長林鴻明表示，AST1840的推出，是現代伺服器平台邁向彈性管理解決方案的關鍵里程碑。透過將可程式化功能整合進平台，信驊能提供客戶更高靈活度，讓系統設計可隨需求演進而調整。

萊迪思半導體總裁暨執行長Ford Tamer指出，資料中心架構持續演進下，控制層角色愈來愈關鍵，對可程式化能力的需求也不斷提高。雙方合作將可程式化控制更緊密導入SMC平台，有助客戶打造具高擴充性、可廣泛部署於多元系統的解決方案。

信驊指出，未來將持續與萊迪思深化合作，探索將可程式化控制能力延伸至新世代平台的更多機會。隨AI伺服器與資料中心基礎設施需求升溫，具備彈性、可擴充與安全管理能力的控制架構，將成為新一代伺服器平台升級的重要方向。