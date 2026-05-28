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致伸攜手聯發科技深化 Edge AI 戰略合作

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸（4915）28日宣布與聯發科（2454）深化Edge AI戰略合作，將於COMPUTEX 2026聯發科技展區共同展示智慧機器人最新應用成果。

此次合作以致伸 AISF 多感測融合技術架構為核心，整合 Edge AI、視覺、聲學、人機介面與邊緣運算能力，並結合 MediaTek Genio物聯網平台高效能、低功耗的邊緣運算支援，實現感知、運算與決策的端到端整合。透過雙方技術優勢互補，機器人在不依賴雲端連線的條件下，即可實現低延遲感知、自主互動與即時環境理解，進一步強化智慧機器人於商業與工業場域中的應用潛力。

致伸與聯發科技於機器人領域的合作，將聚焦餐飲服務與工廠自動化兩大應用方向。在餐飲服務中，機器人整合 LiDAR、VSLAM 與多重AI視覺感測技術，實現窄通道導航、智慧避障與模組化任務載台切換能力，靈活應對複雜動線，大幅提升場域營運彈性與服務效率；於工廠與物流應用中，透過高載重搬運、AI 視覺人員跟隨與人機互動技術，顯著強化自主運輸效率與作業安全性，展現 AISF 技術在複雜工業環境中的落地實力。

根據國際機器人聯合會（IFR） World Robotics報告指出，全球專業服務機器人市場中，運輸與物流領域至 2028 年的年均複合成長率（CAGR）預估將維持逾30%成長，顯示智慧移動與自動化需求正快速成長。致伸表示，未來將持續以 AISF 為核心技術架構，深化與聯發科技及全球 AI 生態系夥伴合作，加速感知與Edge AI技術整合，共同為全球客戶建構更具競爭力的智慧機器人技術生態，推動產業應用的規模化落地。

致伸 物聯網 機器人

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