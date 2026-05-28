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從廣告看板到智慧表面 元太 COMPUTEX 重新定義低碳顯示未來

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
元太科技將於COMPUTEX 2026台北世貿一館展出多項彩色電子紙技術與完整解決方案，聚焦室內外廣告、智慧零售與產品表面設計等應用場景。元太／提供
元太科技將於COMPUTEX 2026台北世貿一館展出多項彩色電子紙技術與完整解決方案，聚焦室內外廣告、智慧零售與產品表面設計等應用場景。元太／提供

元太（8069）科技28日宣布，將於6月2日至5日台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間，在台北世貿一館展出多項彩色電子紙技術與完整解決方案，聚焦室內外廣告、智慧零售與產品表面設計等應用場景。展區以精緻購物商場意象打造，透過超大尺寸彩色電子紙看板、可變色產品表面與個人化商品等應用展示，呈現電子紙從顯示器延伸至空間與物體表面的多元想像。

「元太科技持續挑戰技術突破與精進，我們不僅持續提升電子紙顯示技術的各項表現，也與合作夥伴共同開發更貼近生活的電子紙應用產品。」元太科技董事長李政昊表示：「電子紙顯示器具備低耗電、低碳排、不發光與不傷眼等特性，既能提供動態資訊影像，也能如傳統紙張般沉靜地融入生活周遭。當顯示器不再只是發光裝置，而成為融入環境的智慧表面，電子紙技術將能在更多產業與場景中實現創新可能。」

三大彩色電子紙平台齊聚 打造室內外全場景廣告應用

元太科技將於COMPUTEX 2026完整展出三大彩色電子紙技術平台，包括E Ink Spectra™ 6、E Ink Marquee™與E Ink Kaleido™ 3，並結合大尺寸彩色電子紙看板及客戶推出的多種尺寸解決方案，展示電子紙在彩色廣告看板領域的應用情境，滿足不同環境、尺寸與動態顯示需求。

• 室內彩色廣告新標竿：E Ink Spectra™ 6

E Ink Spectra™ 6具備鮮明飽和的色彩表現，適用於室內零售與商業空間廣告情境。自技術發表以來，E Ink Spectra™ 6已獲LGE、Samsung、Sharp等多家品牌廠商導入。本次將展出13.3吋、31.5吋、40.5吋與75吋等多種尺寸廣告看板，因應不同版位需求，成為廣告與零售產業兼顧數位化與節能的重要顯示媒介。

• 寬溫戶外彩色看板：E Ink Marquee™

以戶外應用與耐候需求為定位的彩色電子紙E Ink Marquee™，適用於數位家外廣告（DOOH）、交通站點與智慧城市資訊顯示。自去年首度亮相後，E Ink元太科技持續投入技術研發；本次將展出最大達136吋的超大型戶外彩色電子紙看板，展現低耗能、廣視角與寬溫特性，以超大尺寸帶來更具沉浸感的戶外視覺體驗。

• 邁向動態顯示新世代：E Ink Kaleido™ 3

E Ink Kaleido™ 3進一步提升電子紙看板的換頁速度與動畫播放能力，推動電子紙邁向動態顯示時代。現場將展示由系統整合夥伴光遠科技（DynaScan）與龍星顯示科技（Agile Display Solutions）導入的大尺寸解決方案，透過完整系統整合，更充分展現E Ink Kaleido™ 3於零售廣告與資訊看板中的動態播放能力。

同時，電子紙看板正逐步成為零售媒體網絡（Retail Media Network, RMN）的新興顯示載體。透過彩色化、大尺寸化與動態顯示能力，電子紙能呈現更豐富的廣告內容、生鮮食品資訊與促銷視覺，提升零售空間的廣告價值與消費者互動體驗。本次展會將於展區內打造完整智慧零售情境，整合智慧感測系統、雲端平台與電子紙顯示技術，展示未來零售場域的數位化樣貌；同時亦將展出與夥伴合作開發的軟性旗幟電子紙應用，結合裝潢與商業展示需求，提供更具彈性與設計感的空間應用方式。

其中，元太科技也將首次展出專為零售媒體（Retail Media）應用打造的 4.2 吋電子紙廣告牌，採用 E Ink Spectra™ 6 全彩電子紙顯示技術，可細膩呈現高彩度商品廣告內容。該方案並整合達發（6526）科技藍牙無線傳輸晶片，於廣告畫面切換時導入具波浪漸層效果的 E Ink Ripple™（水波紋理）最新的動畫技術，帶來更流暢、更具吸引力的廣告換頁視覺體驗，更進一步提升店內數位廣告互動，並大幅提升消費者吸睛的視覺感受。

創新可變色電子紙應用貼近消費者生活

E Ink Prism™段碼式可變色電子紙技術持續拓展多元創新應用。本次展覽將展出多項已技術突破並邁向量產的可變色電子紙應用：從貼近消費者日常的iPolish電子紙指甲、用於專業音樂演出的可變色電子紙電吉他Cream Guitar，到電動巴士可變色廣告電子紙車身等創新應用，展現電子紙材料在不同尺寸、曲面或不規則表面的高度延展性。展出亮點亦包含彩色電子紙概念車，展示最新電子紙材料應用於車身曲面與產品表面設計，重新定義「智慧表面」作為資訊與美學媒介的可能性。

除商業與公共顯示應用外，元太科技亦同步呈現近年電子紙於個人化裝置的應用趨勢。展區集結彩色電子紙數位相框、電子紙螢幕、手機尺寸閱讀器，以及多款結合居家美學與生活風格的創新產品，展現電子紙技術從閱讀、零售與公共資訊顯示，逐步延伸至個人空間、數位辦公與新世代生活場景的多元應用可能。

E Ink元太科技誠摯邀請全球產業夥伴、媒體與參觀者於COMPUTEX 2026期間蒞臨展區，親身體驗電子紙技術於智慧零售、廣告、交通、閱讀與個人化裝置等多元場景的最新應用，共同探索AI時代下低碳顯示科技的未來發展方向。

電子紙 元太 科技

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