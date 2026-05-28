慧榮科技將於COMPUTEX展示專為AI打造的新一代儲存架構

慧榮科技 (NasdaqGS: SIMO)今日宣布將於 COMPUTEX 2026 展出專為邊緣 AI、實體 AI 與AI 工廠打造的新一代儲存創新技術。隨著 AI 快速發展從雲端訓練延伸至邊緣推論與自主實體 AI 系統，儲存技術已成為 AI 資料移動、低延遲存取、模型回應速度，以及持續工作負載效能的關鍵基礎，並在整體 AI 運算架構中扮演重要角色。

慧榮科技將於 COMPUTEX 2026 展示五大產品線，涵蓋邊緣、嵌入式、企業級及車用平台等應用，滿足新一代 AI 持續演進的多元儲存需求。

專為AI PC 與邊緣 AI 應用打造的 Edge SSD控制晶片

慧榮科技將展示其最新的Edge SSD 控制晶片解決方案，包括新款針對 AI 推論與KV 快取工作負載最佳化的 SM2524XT PCIe Gen5 DRAMless SSD 控制晶片、SM2504XT DRAMless SSD 控制晶片，以及專為高效能邊緣儲存應用打造的旗艦級 SM2508 PCIe Gen5 SSD 控制晶片。

邊緣 AI 與行動裝置專用的嵌入式 UFS／eMMC 控制晶片

在嵌入式儲存方面，慧榮科技將展示其針對行動與邊緣 AI 裝置所推出的新款嵌入式 UFS 與 eMMC 控制晶片解決方案，包括SM2755 UFS 4.1 控制晶片與 SM2738 eMMC 5.1 控制晶片。這些方案專為全天候運作的 AI 應用與新一代智慧邊緣裝置而設計，可提供高頻寬、低延遲以及更佳的功耗效率。

專為 AI 工廠應用設計的企業級 SSD 控制晶片

針對 AI 基礎設施與企業級儲存環境，慧榮科技將展示其企業級 SSD 控制晶片產品組合，包括 PCIe Gen6 SM8466 企業級 SSD 控制晶片、PCIe Gen5 SM8366 企業級 SSD 控制晶片，以及專為高容量 Nearline SSD 應用打造的 SM8388 控制晶片。這些方案旨在滿足現代 AI 資料中心與 AI 工廠基礎設施對高效能、高耐用度及高擴充性的持續成長需求。

專為AI 工廠應用打造的企業級開機碟解決方案

慧榮科技也將展示專為新一代 AI 基礎設施平台打造的企業級 PCIe NVMe 開機SSD 與控制晶片解決方案。這些方案已獲多家領先 AI 基礎設施供應商採用，並針對企業級伺服器、DPU、網路系統與 AI 儲存節點進行最佳化設計，可提供可靠的低延遲開機儲存效能，同時兼具高耐用度、資料完整性與企業級安全性，滿足 AI 基礎設施長時間穩定運作需求。

專為實體 AI 應用設計的 Ferri 車用儲存解決方案

此外，慧榮科技也將展示 Ferri 車用儲存解決方案，聚焦專為智慧車輛、自主系統及任務關鍵型邊緣運算環境打造的高可靠度嵌入式儲存技術。Ferri 產品系列符合多項重要車用產業標準與認證，包括 AEC-Q100 Grade 2／3、ISO 26262、ISO 21434 與 ASPICE，為新一代車用 AI 平台提供更高的可靠性、功能安全、資安防護與長期穩定運作能力。

隨著 AI 工作負載持續重塑邊緣與雲端環境的運算架構，慧榮科技將持續推動儲存技術創新，提供兼具高效能、低功耗、高可靠性與可擴充性的解決方案，滿足新一代 AI 平台不斷演進的需求。