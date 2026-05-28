宏羚攜手LiveX.AI COMPUTEX秀任務型生成式AI

台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）下週將登場，能率創新旗下宏羚公司今天宣布，將和人工智慧創新團隊LiveX.AI聯袂參展。

宏羚指出，日前已取得LiveX.AI台灣區官方總代理權，此次與LiveX.AI參展，將推廣新一代擬人化、任務型的生成式AI技術，除呼應輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期提出「AI Agents 將遠超10億」的全球科技大勢，將協助台灣企業將AI從「被動問答的聊天機器人」升級為「主動執行任務的虛擬員工」，全面驅動數位與AI戰略變革。

宏羚指出，近年積極推動數位轉型、邁向SaaS訂閱服務與高階資訊安全領域，先前取得LiveX.AI台灣區總代理，擁有極具創新力且實用性極高的企業級AI技術，透過宏羚客戶基礎與整合實力，將提供全方位的解決方案，幫企業客戶建構出可信賴的「軟體版智慧代理人」，提升營運效益。

宏羚說，LiveX.AI不同於傳統只能被動回答問題的聊天機器人，LiveX.AI是專為企業打造的是新一代AI客戶代理人（Enterprise AI Agents），平台可解決超過80%的重複性任務，協助電商零售。透過內建的統一記憶庫，AI能跨通路、跨裝置識別用戶偏好，並提供一致且個人化的專屬對話。

另外，LiveX.AI提供高規格資安防護與彈性部署，符合企業對數據隱私的嚴格要求。系統採用高階加密技術，並支持GCP私有雲或On-premise本地端等多種彈性部署模式。