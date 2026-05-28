台灣最大年輕人社群平台Dcard也做AI代理 推企業級AI Agent方案

台灣最大年輕人社群平台Dcard今（28）日宣布成立企業AI Agent事業「GNTC」，將過去一年內部推動Agent-Native轉型的經驗產品化，推出企業級AI Agent解決方案。首波推出兩大核心產品：EntryDesk作為企業導入AI Agent的整合樞紐，協助企業串接既有內部系統、統一管理資料權限與工作流程；VibeHost讓使用者將AI產出的網站、簡報、報告與互動工具，快速完成部署、分享與協作。兩款產品皆支援雲端與地端彈性部署，協助企業在兼顧效率、安全與治理的前提下，邁向Agent-Native（AI代理原生）營運模式。

Dcard自2025年起全面推動Agent-Native公司轉型，提供全員AI模型、建置內部跨工具Agent平台，財會、廣告、產品、行銷等團隊自主建立數百個Agent應用場景，逐步形成結合企業流程重整與人機協作的新世代工作模式。以 Dcard 廣告團隊為例，EntryDesk協助團隊打造整合多元AI解決方案的AI Center，具備AEO（Answer Engine Optimization）優化能力，團隊能更有效率的蒐集資訊、產出提案，並透過排程自動化處理過去需人工上架的廣告素材，整體流程處理時間縮短逾80%。

Dcard 創辦人暨執行長林裕欽表示，希望把內部實戰累積出的經驗，變成企業可以直接導入的解決方案，協助更多公司完成Agent-Native轉型。

EntryDesk定位為企業 AI Agent 的整合樞紐與企業級調度層（Enterprise Harness Layer）。協助企業將既有內部系統、資料權限、工作流程與 AI Agent 統一串接。員工不必再於不同 AI 工具與內部系統之間反覆切換，透過直覺介面即可跨系統查詢資料、排程自動執行任務，並共享企業內部的情境層（Context Layer），包含相關的工作脈絡與知識，讓 AI Agent更理解公司運作方式與任務需求

VibeHost瞄準AI協作流程中「產出後難以快速流通」的痛點，定位為AI原生的部署與協作平台，並作為AI原生代管層（Agent-Native Hosting Layer）。VibeHost 以 Agent Experience（AX）優先的思維設計，讓AI完成生成後，使用者僅需一道指令，即可在幾秒內取得一組私有專屬連結。無論是網站、內部簡報、商業提案、研究報告或互動程式，都能立即安全分享至團隊，進行審閱、協作與回饋。

林裕欽表示，公司導入 EntryDesk重新建構內部工作流程，透過VibeHost快速討論AI產出的成果，有助效率大幅提升。開發時程變短、客戶服務品質提升、跨部門溝通也更有效率。GNTC希望協助企業重新設計工作方式，讓AI真正成為組織的生產力基礎設施。GNTC也成立前線部署工程師（Forward Deployed Engineer, FDE）顧問團隊，協助企業盤點既有工作流程、設計AI Agent應用情境導入AI工具，從系統架構與員工工作流兩個層面，推動企業內部AI雙軌轉型。