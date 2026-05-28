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KKBOX 不只有音樂 推「KKBOX ONE」打造跨場域訂閱生態系

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
KKBOX宣布推出全新生活訂閱服務「KKBOX ONE」，提供「訂閱經濟供應鏈」，跨足美食旅宿、生活服務、紀實影音等服務一站訂閱。KKBOX／提供
KKBOX宣布推出全新生活訂閱服務「KKBOX ONE」，提供「訂閱經濟供應鏈」，跨足美食旅宿、生活服務、紀實影音等服務一站訂閱。KKBOX／提供

科科科技集團旗下KKBOX今（28）日宣布推出全新生活訂閱服務「KKBOX ONE」，整合多年來建立完善的「會員系統、資料中台、金流管理與銷售通路」，提供「訂閱經濟供應鏈」，展開跨產業的品牌合作，協助品牌客戶打造完整的訂閱系統，提供用戶涵蓋生活、美食、旅宿等生活面向「一個 ID 串連多元體驗」的跨場域訂閱制生態系。

KKBOX透過「KKBOX ONE」，將20年累積的訂閱營運、技術與能力，轉化為可賦能品牌與創作者的完整供應鏈，科科科技集團 KKBOX 總經理葉展昀表示，KKBOX ONE 將透過單一帳號無縫串連跨領域品牌，協助合作夥伴降低建立會員制度的門檻，以透過共享流量、數據優化行銷策略與服務體驗，以更低的成本門檻進行精準會員溝通。

KKBOX ONE現有專注藝人與粉絲互動的平台FANKLUB與獨家追星體驗服務Planet K，持續深耕粉絲經濟。跨領域部分包含Neo Wego薇閣集團、Giloo 紀實影音、HoHo好服務等指標品牌，聚焦影視串流、居家生活、餐飲休閒等服務領域，並推出多樣獨家合作方案，深入用戶的日常陪伴。

影視串流領域部分，以線上影展及議題為導向的影音串流平台Giloo紀實影音推出每月198元的方案，訂閱即可享有 Giloo紀實影音全站Full HD高畫質電影無限次觀影、每週藝文電子報等權益，未來也預計邀請歌手與創作者共同策劃主題片單，發展更多元的藝文體驗。

居家生活領域以HoHo好服務提供月訂閱59元的輕量化門檻，提供每月最高300元的指定服務折扣、獨家隱藏特殺商品，以及不定期異業合作優惠。讓居家清潔、家電清洗等服務轉變為日常生活的一部分。以合作拓展跨場域的客群觸及，並結合訂閱模式帶動穩定的新會員成長，提升用戶長期價值與服務黏著度。

在餐飲休閒方面，Neo Wego薇閣集團整合精緻餐飲、娛樂體驗與住宿資源，推出每月259元的訂閱方案。會員每月可於薇閣旗下Neo Wego、OTOT 一茶一瓦、Parkject、ROARKTV、Funtel等品牌享價值超過1,000元的專屬禮遇，包含消費折抵、飲品兌換、住宿體驗升級等，並擁有Neo Wego品牌主題活動的優先購票、候補與報名資格。

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