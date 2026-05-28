東元強攻 AIDC 拚占電力能源事業5成 不排除持續併購

東元電機（1504）董事長利明献27日股東會後接受媒體訪問時指出，全力強攻AI資料中心（AIDC）商機，預估今年電力能源事業群在資料中心相關的營收占比，將由過去兩年的不到10%大幅躍升至30%以上，未來更以該事業群達到50%為目標。

利明献強調，雖然2025年毛利率相較2024年稍微下降，但主因是過去承接綠能與AIDC等基建工程正處於布局期，隨著主力的電力能源產品設備逐步進入該領域，提供完整的解決方案，此舉將大幅拉高毛利率，預期今年下半年到明年將迎來效益爆發。

面對全球AI基礎建設浪潮，利明献坦言，東南亞市場目前已相當明朗，是各大雲端服務供應商（CSP）投資興建的重點地區。美國市場近期雖稍微冷卻，但五大雲商對AIPC等基建擴置絕對不手軟，由於美國涉及的電量瓦數與Token數量龐大，投資金額遠超亞洲，各大雲商正積極籌集資金，預期下半年特別是第3季後，美國市場將會重新再起，東元在年底或明年絕對不會缺席。

利明献指出，過去兩年集團已連續發動四起併購案，包含國內的伸昌電機，以及日前剛簽約的馬來西亞Dynaciate等公司。他強調，併購的目的第一是為了新業務發展動能，第二則是導入新技術、新產能並彌補地區資源配置不足。

利明献表示，目前被併購的公司規模相對較小，但在特定地區具備利基型（Niche）的製造或市場開發能力，在注入東元資源後，整體東元集團的綜效有發揮出來。目前內部設有PMI（併購後整合）小組，每個月持續監測人員、產品定位、市場開發與生產改善的成果，未來配合業務發展策略方向，都不排除繼續有相關動作。

針對推動子公司進入資本市場的規劃，東元旗下安達康已開始推動，利明献表示集團對此抱持彈性，重點在於子公司是否具備個別競爭力，以及與母公司之間能否產生資源搭配的綜效，若配合得宜，不排除讓合適的關係企業有獨立發揮的平台。

面對投資人認為東元目前股價感到委屈，利明献直言，台股近期波動度高且資金高度集中在AI概念，東元不希望盲目跟風，公司會專注於投入資源深化核心競爭力，在資本市場扮演好應有的穩健角色。