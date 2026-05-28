高中職社群行爲大調查！最愛用IG 這款社群平台正極速竄升

高中職學生重度使用社群，而且「越限制、越愛用」！104人力銀行今日發布高中職「活網世代」調查顯示，受訪學生自評「活網」程度平均達66分，且正邁向「零貼文時代」，比起公開分享，更傾向在網路社群中單純瀏覽與潛水，而Threads則快速竄升為僅次於Instagram的第二主場。

調查指出，受訪的高中職學生自評「活網」程度66分，中重度使用已成常態，且高職與綜合高中學生略高於普通高中，且高三學生的活躍度也高於高二與高一。

探究管教行為會發現，有35.3%的受訪者即便沒有受到嚴格限制，也會自主制定使用規則；然而，另有5.4%的學生正面臨越受限、越想用的局面。104人力銀行指出，這反映出大人的斷網舉動，往往會誘發心理學上的禁果效應，導致學生因看不懂最新流行迷因而產生社交焦慮（FOMO），進而突破管教防線、加倍活網 。

在社群平台的選擇方面，統計顯示，超過半數的高中職生以IG為主要據點，Threads則緊隨其後。若從地區與學制來做細部觀察，北部和南部學生第二愛用的平台為YouTube，中部學生則力挺Threads；在內容偏好上，高中生相對注重課業與升學資訊，高職生則更青睞學習資源與工具介紹。

這份調查也揭示了高中職學生社群互動方式的轉變，高達73.4%的受訪者習慣「單純瀏覽別人的內容，按讚或留言」，46.6%坦言自己屬於「默默關注、純潛水」的類型 。相較於過去喜愛發布公開貼文，新一代青少年更傾向透過私訊互動或僅發布具有時效性的限時動態 。這種「潛水零貼文」的活網模式，不僅高度受到同儕行為的渲染，名人與偶像的引領風向能力同樣不容小覻。