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世界先進：下半年景氣應優於上半年 產能供不應求
晶圓代工廠世界先進董事長方略今天表示，下半年景氣應可優於上半年，產能供不應求；至於代工價格方面，世界先進會隨時觀察市場變化、競爭態勢和客戶需求，持開放態度。
世界先進今天召開股東常會，方略會後受訪說，觀察人工智慧（AI）需求及發展趨勢，預期下半年產業景氣應可優於上半年。
針對代工價格，方略表示，世界先進一直與客戶合作，如果成本不斷增加或不斷投資，產業鏈也支持調整價格，會與客戶重新檢視價格有多少調整空間。
方略說，目前水、電、材料都在漲，人力和產能需求增加，世界先進會小心應對，會隨時觀察市場變化、競爭態勢和客戶需求，對於價格調整持開放態度。
至於客戶下單情況，方略表示，現在產能都滿，供不應求，客戶知道這樣的情況，不過為確保產能，客戶仍積極下單。
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