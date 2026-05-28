快訊

不只陳美琪回家！20萬懸賞米克斯愛犬 台南永康「阿妹」也找到了

台鐵池上站1小時2事故！貨車出軌撞電桿後 又有普悠瑪號勾斷電車線

當啦啦隊成為本體？韓國職棒的歌舞進化

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科 Computex大秀技術肌肉

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
聯發科總經理陳冠州。記者曾學仁／攝影
聯發科總經理陳冠州。記者曾學仁／攝影

台北國際電腦展即將於下周登場，聯發科於今日宣布，今年以AI Without Limits為主題，將在Computex 2026秀出Wi-Fi 8、6G與先進光通訊等多元運算與前瞻技術布局。

今年聯發科將於Computex 2026展出在AI世代下，從邊緣到雲端的次世代技術與解決方案，該公司總經理陳冠州表示，該公司在代理式AI趨勢下，從邊緣端至雲端都擁有絕佳優勢，不僅為各類邊緣裝置提供極致算力，更布局雲端資料中心技術、也持續推進無縫串聯邊緣與雲端的通訊技術。

值得注意的是，聯發科秀出資料中心解決方案戰力，不僅提供單一零組件，更涵蓋端到端的AI資料中心平台。從客製化ASIC與XPU設計、2.5D/3.5D先進封裝技術、高速互連技術，到機櫃層級整合，將AI擴展的底層架構創新整合至單一系統，協助客戶在大規模部署AI資料中心的同時，達到卓越的總體擁有成本（TCO）效能比與每瓦效能表現。

今年聯發科因應產業朝導入矽光子以提升頻寬密度的發展方向，展出高達400Gbps/fiber頻寬速率的共同封裝光學（CPO）技術，以及可應用於資料中心互連主動式光纜（AOC）的MicroLED光學技術應用，可單晶整合至與現有資料中心設備相容的CMOS收發器中，擁有銅線的可靠度並降低50%功耗。其中MicroLED光學技術可延伸應用至CPO與NPO技術。

聯發科並展出全球首款能夠跨世代互通的Wi-Fi 8晶片組，該方案不僅能直接提升既有Wi-Fi 5/6/7裝置的連線穩定度，整體系統吞吐量最高可提升200%，檔案下載能大幅縮減約50%的傳輸時間。

聯發科也展出兩項最新6G技術概念，包括全球首次的「6G無線接取互通性（Radio Interoperability）」成果，在兼顧高速傳輸的同時達到低網路延遲與低功耗的優異調度彈性，成為支援未來，達成混合邊緣與雲端的代理式AI協作模式，適用於機器人之AI對AI、人類對AI、服務對AI的大規模代理式AI應用情境。另一為6G裝置協作多天線（Co-MIMO）技術，讓手機或穿戴裝置聚合室內其他6G裝置之訊號，有效增加下行吞吐量六成以上，為低延遲應用情境加持。

聯發科與輝達在此次展會中，將共同展出搭載輝達GB10 Grace Blackwell超級晶片的代理式AI超級電腦DGX Spark，具備1 petaFLOP效能GPU、20核心CPU，能在裝置上直接運作大型AI模型，自動且智慧協調執行任務。此外，也於會上展出採輝達G-SYNC Pulsar技術顯示控制晶片的電競螢幕。

另外，聯發科也將AI整合至未來車用平台，展出天璣座艙旗艦平台C-X1，支援代理式AI與感知運算整合、邊緣與雲端混合運算、AI與HMI同時運作的算力需求，為世界首款支援3A遊戲的車用晶片組，同時也將其打造為主動式AI智慧座艙。同場展出的天璣汽車連結旗艦平台MT2739，為世界首款支援3GPP R18 5G NR-NTN衛星通話的車載晶片組。

聯發科也展出多款支援高階運算的應用，如支援離線AI生成的手機與平板平台、支援會議轉錄的最新e-reader平台、高效率支援AI生產力應用的Chromebook平台、支援5K AI畫質提升的寬螢幕電競顯示控制晶片平台，支援商用無人機、自主移動機器人、可運作OpenClaw模型、工業與零售應用的物聯網平台等。此外，聯發科也展出全球首款支援杜比視界第二代的AI電視主晶片Pentonic 800。

Computex 聯發科

延伸閱讀

聯發科強攻代理 AI 裝置

宜鼎參展 COMPUTEX 2026 構築邊緣 AI「五層關鍵架構」

仁寶電腦與GMI Cloud宣布攜手合作 推動AI基礎架構發展

台股最大半導體ETF強勢填息 成分股近九成是「積友友」

相關新聞

AI需求激增台廠掀籌資狂潮 今年迄今已創歷史新高145億美元

台灣科技業今年以來已完成規模高達 145 億美元的籌資案，創下歷史新高，這反映業者正競相籌措資金，因應人工智慧（AI）運能激增的需求。

「談token消耗」黃仁勳：浪費一點錢沒關係 千萬別浪費時間

輝達執行長黃仁勳27日在台灣員工大會上回答預先收集的員工提問，其中有擔憂只是白白消耗大量token，做表面工夫，卻沒有提升生產力的情況，他則回應，在任何新技術與新工具的發展初期，人們往往都還不夠熟悉、無法運用自如，但並不需要從一開始就追求完美，只需要先踏出第一步，去擁抱這項科技，「稍微浪費一點錢沒關係，但千萬不要浪費時間」。

SpaceX奪美國防大單 華通、燿華、昇達科等受惠

特斯拉執行長馬斯克旗下SpaceX在IPO前又傳好消息，拿下美國「太空軍」22.9億美元（約新台幣730億元）衛星通訊合約，打造「太空資料網路（SDN）骨幹」架構，是美國政府史上最大手筆衛星通訊合約。

化解分紅疑慮 魏哲家鼓勵員工投資台積股票

台積電分紅問題日前引發員工熱議，台積電董事長魏哲家昨天親上火線與員工溝通，消息人士透露，魏哲家向員工說明，台積電未來擔負的企業社會責任會愈來愈重，但承諾今年全年分紅增幅仍會優於去年的百分之卅。他並鼓勵員工持續相信公司、投資自家公司股票。

持續擴大半導體布局 蕭美琴：歡迎更多美國企業投資台灣

副總統蕭美琴27日下午接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）」國防及航太產業訪問團。她提到，台灣將持續擴大全球科技布局，尤其在半導體領域，也歡迎更多美國企業持續投資台灣，共同建立重要產業生態系。

高中職社群行爲大調查！最愛用IG 這款社群平台正極速竄升

高中職學生重度使用社群，而且「越限制、越愛用」！104人力銀行今日發布高中職「活網世代」調查顯示，受訪學生自評「活網」程度平均達66分，且正邁向「零貼文時代」，比起公開分享，更傾向在網路社群中單純瀏覽與潛水，而Threads則快速竄升為僅次於Instagram的第二主場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。