固態電池廠輝能科技 透過 SPAC 合併在美國那斯達克上市

固態電池廠輝能科技與特殊目的收購公司 Translational Development Acquisition Corp.（Nasdaq: TDAC，以下簡稱「TDAC」）共同宣布，雙方已簽署最終業務合併協議，交易完成後，輝能科技將成為一家美國公開上市公司，並預計以股票代號 PRLG 於那斯達克掛牌交易。

二十餘年來，輝能科技始終專注於單一使命：推動固態電池技術從實驗室走向大規模量產。輝能自主開發的鋰陶瓷電池（Lithium, Ceramic Battery, LCB）平台，旨在全面提升能量密度、性能表現與安全性。其第四代技術具備三重安全機制，包括不可燃電解質、全陶瓷隔離層，以及內建於超流體化全無機固態電解質中的主動安全機制(Active Safety Mechanism, ASM)，成為全球首款實現零熱失控風險的電池技術。

輝能科技創辦人暨執行長楊思枬（Vincent Yang）表示：「今天是輝能科技發展歷程中的重要里程碑，也象徵我們在次世代固態電池商業化的道路上邁出關鍵一步。本次交易預期將為公司下一階段成長提供資本支持，使我們得以擴大第四代超流體化全無機固態電池的產能、推進法國敦克爾克超級工廠的建設，並加速拓展至AI資料中心、航太、機器人與國防等高成長應用領域，同時持續深化電動車市場布局。」

楊思枬進一步表示：「我們很高興能與業界頂尖的 TDAC 團隊攜手合作，雙方對未來能源轉型的戰略願景高度一致，並共同相信，下一場能源革命將建立在次世代固態電池之上。此次交易是讓更多客戶實際採用輝能電池、支撐關鍵技術發展，並推動更永續未來的重要一步。」

TDAC 董事長兼執行長 Michael B. Hoffman 表示：「我們非常榮幸與 Vincent 及其團隊攜手，協助輝能科技進入公開資本市場。我們相信，憑藉超過 1,100 項專利構成的技術基礎，以及在 GWh 級別供應次世代電池的能力，輝能科技將成為分散式關鍵能源領域的未來。

TDAC 團隊長年深耕能源產業，參與打造包括 Talen Energy 與 Pattern Energy 在內的企業；我們看見眾多市場對高性能分散式能源的迫切需求，而這些需求如今正因輝能第四代技術與製造能力的突破而得以實現。輝能與全球多家頂尖企業合作、共同推動高性能電池新應用場景的實績，也充分展現其技術領導地位。我們相信，輝能科技在未來能源版圖中的角色將極具前景。」

輝能科技的技術領先地位，建立於堅實的自主智慧財產基礎之上，目前已擁有超過 1,100 項全球電池相關專利與專利申請，並具備經驗證的商業化成果。公司正與策略夥伴積極推進多元商業應用，包括非道路載具（如工程車輛）、能源應用及智慧移動等市場。

此外，獨立第三方驗證亦進一步彰顯輝能技術的差異化優勢：TÜV Rheinland 近期確認，輝能最新電池創下 360 Wh/kg 的能量密度紀錄，較傳統電池高出逾 50%；同時，UL Solutions 透過ARC測試驗證，輝能超安全超流體化全無機固態電池在Heat-Wait-Seek條件下不會發生熱失控，締造產業突破。

本次業務合併交易係以輝能科技約38億美元估值為基礎進行，該估值不計入淨現金。交易預計將由 TDAC 信託帳戶中的現金，以及目標普通股 PIPE 募資所得共同支應。

輝能科技與 TDAC 董事會均已核准本交易。交易預計於 2026 年下半年完成，尚須取得雙方股東批准、相關監管機關核准，並滿足其他慣常成交條件。

有關本次交易的更多資訊，包括業務合併協議副本及投資人簡報，將載於 TDAC 向美國證券交易委員會（SEC）提交的 Form 8-K 即時報告中，並可於SEC官網查閱。