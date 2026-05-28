AI需求激增台廠掀籌資狂潮 今年迄今已創歷史新高145億美元

台灣科技業今年以來已完成規模高達 145 億美元的籌資案，創下歷史新高，這反映業者正競相籌措資金，因應人工智慧（AI）運能激增的需求。

晶片零組件製造商和伺服器組裝廠等硬體製造商是全球AI供應鏈不可或缺的一環，因採購和資本支出需求加速擴張，帶動了這波籌資熱潮。這股趨勢也呼應全球科技業者為建置 AI 基礎設施而掀起的舉債狂潮。

彭博彙整數據顯示，145億美元幾乎是去年同期75億美元近兩倍，隨著更多交易案即將敲定，預料籌資規模將進一步走高。

台灣科技業在AI算力發展中扮演舉足輕重的角色，輝達、微軟和OpenA無不仰賴台廠製造晶片並組裝伺服器。這不僅推升了台積電和鴻海等科技龍頭的股價，也帶動眾多AI相關中小廠商股價走高，讓台灣股市躍升為全球第五大。

在籌資總額中，貸款是最大宗，今年迄今達62億美元，科技業另發行59億美元的可轉換公司債和24億美元的公司債。

瑞銀台灣研究部主管艾藍迪（Randy Abrams）說：「AI大幅提升了傳統伺服器硬體的價值和複雜度。」他指出，由於製造商為了因應需求，紛紛更新生產線、並在北美和東南亞投資新廠，需要更多營運資金。

正在籌辦的大型籌資案之中，鴻海（2317）擬發行最高15億美元的可轉換公司債，以支應海外購料之需。鴻海才剛在今年2月完成規模相當於11億美元的貸款。鴻海長期以組裝蘋果iPhone聞名，如今預期AI硬體將成為今年的核心成長引擎，相關事業已超越智慧型手機，成為銷售最大貢獻來源。

而台積電主要仰賴營運現金來支應資本支出；規模較小的廠商則因資金需求更加迫切，積極尋求快速籌資管道。

中國信託結構融資全球企業融資處處長廖淳霖說：「多數台灣科技廠商將需要大量資本」，以貢獻全球AI發展。他也說，包括聯貸在內的各類籌資「預料將大幅成長」。

技嘉集團（2376）旗下技鋼科技本月首度籌辦聯貸，目標籌資10億美元，母公司技嘉才剛完成5億美元的可轉換公司債發行。

AI熱潮也有利部分急需資金的業者縮短籌資時程。記憶體控制器供應商群聯（8299）本月首度完成4億美元的聯貸，從啟動到完成僅約一個月，而台灣一般聯貸通常需要六周。

據知情人士透露，群聯和美光（Micron）和SK海力士合作，此次籌資主要是為了支應預付的貨款。

從多筆尚未完成的籌資案看來，至少在短期內，相關投資仍將持續。

廖淳霖說：「我們如今確實看到了 AI 的實質需求。」不過他也說：「對於這類變化快速的產業，我們在放款上仍保持審慎。」