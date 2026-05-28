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佳世達旗下其曜攜手健策 首發「雙相微通道蓋板」

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

明基佳世達集團旗下雙相散熱解決方案領導品牌其曜科技攜手全球散熱模組龍頭健策（3653），將於Computex 2026宣布達成戰略合作，共同發表著手開發針對下一代AI伺服器的雙相微通道蓋板 (Two-Phase Micro Channel Lid, 2P MCL) 散熱方案。象徵著邊緣 AI 運算正式進入「5000W+極致冷卻」時代。

其曜科技參加明基佳世達集團COMPUTEX AI IN ACTION展區，展現集團在「AI基礎設施」事業的佈局與整合能量，於6月2日至6月5日在台北南港展覽館1館4樓展示2P MCL雙相微通道蓋板技術，引領AI運算散熱革命新標準。合力打造更智慧、更永續的未來。

其曜科技總經理黃逢誼表示：「在AI算力即國力的時代，散熱效率直接決定了運算效能的上限。透過與健策精密的深度技術融合，不僅提供強大的運算平台，更為客戶解決了最棘手的熱管理難題。」

隨著NVIDIA Rubin 平台及高階邊緣運算晶片的功耗突破1500W大關，傳統的單相液冷方案在流量控制與泵浦功耗上面臨極大挑戰。其曜與健策聯手研發的 2P MCL 利用冷卻液在微細流道內的飽和沸騰 (Saturated Boiling) 現象，透過液氣相變產生的巨大潛熱帶走熱量。

其曜表示，該方案具備三大核心技術優勢：一、極致均溫性： 相較於單相液冷，雙相 2P MCL 能確保晶片表面溫差(Delta T)降至最低，有效消除局部熱點(Hotspots)，提升晶片在高負載下的運算壽命。

二、超高功率密度適配： 專為單顆晶片功耗超過5000W的環境設計，散熱效率較傳統液冷板提升40%以上。三、節能減碳 (PUE 最佳化)： 由於相變冷卻具備更高的熱交換效率，系統僅需極低的流速即可達成目標降溫，大幅降低伺服器機房的能源消耗。

健策精密憑藉其世界級的銅基板微米級蝕刻與封裝技術，克服了雙相流動中常見的壓力波動（Flow Instability）挑戰，在 MCL 內部導入了精密導流結構。而其曜科技則發揮其在高效能網路系統與伺服器架構的整合優勢，確保雙相冷卻系統能完美契合 1U/2U 邊緣運算機殼，並通過嚴格的壓力與漏液可靠度測試。

Computex 佳世達

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