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「談token消耗」黃仁勳：浪費一點錢沒關係 千萬別浪費時間

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者胡經周／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者胡經周／攝影

輝達執行長黃仁勳27日在台灣員工大會上回答預先收集的員工提問，其中有擔憂只是白白消耗大量token，做表面工夫，卻沒有提升生產力的情況，他則回應，在任何新技術與新工具的發展初期，人們往往都還不夠熟悉、無法運用自如，但並不需要從一開始就追求完美，只需要先踏出第一步，去擁抱這項科技，「稍微浪費一點錢沒關係，但千萬不要浪費時間」。

黃仁勳表達期許並要求公司同仁聰明地去擁抱 AI。大家絕對有能力兼顧做好每一件事，但重點是必須採取行動，開始全面對接並善用AI。

黃仁勳也指出，有人問到面對當前AI發展，是否可能會面臨裁員，他的答案會是，如果不接觸、使用AI，才會真的面臨裁員，「你不會被AI取代，但會被那些懂得使用AI的人取代。」公司必須善用 AI、推動自動化，以運作得更快，同時也必須抱持更大的雄心壯志，所以AI絕對不是裁員的藉口，反之是避免裁員的解方，更是走向更大成功的關鍵。

黃仁勳進一步說，「如果你不懂得如何操作AI，那就直接向AI請教該怎麼用」，AI會一步步解釋，因為AI是非常容易上手的技術。長期以來全球一直存在著科技鴻溝，而現在正是縮小落差的絕佳契機。在座所有人都是科技鴻溝下的受益者，但社會上有許多人被遠遠拋在後頭，現在終於有能力使其一同前進。

輝達 黃仁勳 時間

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