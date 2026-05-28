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台積電員工分紅 董座信心喊話

經濟日報／ 記者尹慧中/台北報導

台積電（2330）董事長暨總裁魏哲家昨（27）日地取消出差海外行程，親上第一線舉行員工溝通會，為「砍分紅」議題滅火。他在會中信心喊話，對員工的照顧不會改變，今年分紅金額仍然會強勁成長，今年若績效考核與去年一致，有信心全年分紅仍將增加超過30%。

近期員工反映分紅比率調降，魏哲家坦言，公司在台灣承擔愈來愈重社會責任，未來盈餘分配，將進一步加大對社會永續資源投入的比重、回饋台灣。他強調，分紅金額仍會持續成長，對公司未來非常有信心，呼籲勵員工長期持有台積電股票，要員工記住他所說的，最好用分紅再去買台積電股票，「保證未來生活無虞」。

魏哲家強調，幾年公司營運擴大，獲利成長，自2023年至今，員工分紅金額每年成長幅度皆不低於三成，甚至超過30%。他承諾，若員工績效考核與去年一致，有信心全年分紅仍有相當強勁的成長，超過去年分紅增幅（30%），魏哲家指出，今年全年員工分紅金額可望較去年再增加逾30%，公司每年仍會依據營收、獲利及整體資源配置，由董事會重新審視盈餘分配。

至於薪資政策，魏哲家表示，目前暫無結構性調薪計畫，並不擔憂競爭者搶人。台積電不會單純以單位是否賺錢來決定分紅多寡，且目標是基層員工的加薪幅度要高於主管職。

台積電 魏哲家

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